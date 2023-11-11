Даниил Медведев стал совладельцем киберспортивной команды

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«Поскольку мы продолжаем создавать киберспортивную команду мирового уровня, присоединение Даниила к M80 усиливает видение нашей концепции. Даниил — лидер на корте и в играх, он привнесет свой соревновательный драйв и стремление к совершенству, которые станут основой для наших текущих и будущих программ», — сказал генеральный директор и соучредитель M80 Марко Меро.

Медведев будет консультировать организацию по вопросам киберспорта и интегрировать свои знания в работе со спортивной психологией. «Как заядлому геймеру, присоединение к M80 дает мне возможность включить свой опыт. Как и теннис, киберспорт требует умственной устойчивости и преданности делу. Марко и его команда создали один из самых захватывающих брендов в мире киберспорта, и я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в рост компании», — сказал Медведев.

Компания M80 была создана в конце 2022 года и быстро вошла в десятку лучших киберспортивных организаций Северной Америки. В состав M80 входят команды по играм Counter‑Strike 2, Valorant, Street Fighter, Rocket League и Rainbow Six Siege. Медведев в августе стал амбассадором игры Rainbow Six Siege. В 2021 году российский теннисист начал сотрудничество с брендом геймерского оборудования HyperX.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмен выиграл 20 турниров ATP, в этом сезоне он взял пять титулов (Рим, Майами, Дубай, Доха и Роттердам). Теннисисту предстоит сыграть на Итоговом турнире ATP, который пройдет с 12 по 19 ноября в итальянском Турине. В этом сезоне Медведев заработал призовыми $8,1 млн, всего за карьеру — $34,7 млн.