Шевченко проиграл Умберу в финале турнира в Метце

В финале турнира ATP 250 в Метце (Франция) Шевченко проиграл французу Уго Умберу со счетом 3:6, 3:6. Спортсмены провели на корте 1 час 7 минут.

63-я ракетка мира Шевченко 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 1. На счету 23-й ракетки мира Умбера 4 эйса, ни одной двойной и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.