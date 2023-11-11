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11 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Шевченко проиграл Умберу в финале турнира в Метце

Российский теннисист Александр Шевченко не смог выиграть свой первый титул ATP.

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Источник: Reuters

В финале турнира ATP 250 в Метце (Франция) Шевченко проиграл французу Уго Умберу со счетом 3:6, 3:6. Спортсмены провели на корте 1 час 7 минут.

63-я ракетка мира Шевченко 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 1. На счету 23-й ракетки мира Умбера 4 эйса, ни одной двойной и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

25-летний француз выиграл свой четвертый титул ATP и первый с июня 2021 года.

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