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01:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Медведев победил Рублева в стартовом матче Итогового турнира ATP

Россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в стартовом матче группового турнира Итогового турнира ATP — 6:4, 6:2. Игра длилась 1 час 32 минуты.

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Источник: AFP 2023

Медведев за игру сделал 10 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. У Рублева — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 0 из 7 реализованных брейк-пойнтов.

По ходу матча Рублев послал зрителя, который по-русски призвал теннисиста собраться.

Вместе с россиянами в группе B выступают Александр Зверев и Карлос Алькарас. 13 ноября немец обыграл испанца со счетом 6:7 (3:7), 6:3, 6:4.

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