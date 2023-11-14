Циципас снялся с Итогового турнира АТР из-за проблем со спиной

Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков, причиной снятия стали проблемы со спиной.

Шестая ракетка мира Циципас должен был начать соревнования встречей с представителем Дании Хольгером Руне (восьмой в рейтинге ATP). Однако проведя всего три гейма, греческий теннисист вызвал на корт врача и не смог продолжить встречу. Матч продлился всего 17 минут.

О плохом самочувствии Циципаса стало известно ещё до старта Итогового турнира. По приезду в Турин Стефанос не смог завершить ни одной тренировки. Однако всё же решил стартовать, несмотря на то, что в Турин уже прибыл первый запасной представитель Польши Хуберт Хуркач.