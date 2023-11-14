Циципас снялся с Итогового турнира АТР из-за проблем со спиной
Стала известна причина снятия греческого теннисиста Стефаноса Циципаса со стартового матча на Итоговом турнире АТР.
Стала известна причина снятия греческого теннисиста Стефаноса Циципаса со стартового матча на Итоговом турнире АТР.
Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков, причиной снятия стали проблемы со спиной.
Шестая ракетка мира Циципас должен был начать соревнования встречей с представителем Дании Хольгером Руне (восьмой в рейтинге ATP). Однако проведя всего три гейма, греческий теннисист вызвал на корт врача и не смог продолжить встречу. Матч продлился всего 17 минут.
О плохом самочувствии Циципаса стало известно ещё до старта Итогового турнира. По приезду в Турин Стефанос не смог завершить ни одной тренировки. Однако всё же решил стартовать, несмотря на то, что в Турин уже прибыл первый запасной представитель Польши Хуберт Хуркач.
Напомним, позднее сегодня, 14 ноября, на Итоговом чемпионате АТР в той же группе встретятся первая ракетка мира серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер.