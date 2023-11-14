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18:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Циципас снялся с Итогового турнира АТР из-за проблем со спиной

Стала известна причина снятия греческого теннисиста Стефаноса Циципаса со стартового матча на Итоговом турнире АТР.

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Источник: Чемпионат.com

Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков, причиной снятия стали проблемы со спиной.

Шестая ракетка мира Циципас должен был начать соревнования встречей с представителем Дании Хольгером Руне (восьмой в рейтинге ATP). Однако проведя всего три гейма, греческий теннисист вызвал на корт врача и не смог продолжить встречу. Матч продлился всего 17 минут.

О плохом самочувствии Циципаса стало известно ещё до старта Итогового турнира. По приезду в Турин Стефанос не смог завершить ни одной тренировки. Однако всё же решил стартовать, несмотря на то, что в Турин уже прибыл первый запасной представитель Польши Хуберт Хуркач.

Напомним, позднее сегодня, 14 ноября, на Итоговом чемпионате АТР в той же группе встретятся первая ракетка мира серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер.

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