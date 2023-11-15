Елена Рыбакина вошла в топ-5 теннисисток мира по заработкам за сезон

По информации Sports.ru Рыбакина заработала 5,5 миллионов долларов и замкнула пятерку спортсменок по заработкам.

15 теннисисток заработал больше двух миллионов.

42 — больше миллиона.

101 — больше 500 тысяч.

157 — больше 300 тысяч.

193 — больше 200 тысяч.

272 — больше ста тысяч.