Елена Рыбакина вошла в топ-5 теннисисток мира по заработкам за сезон
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вошла в топ-5 теннисисток по размеру призовых в этом сезоне, сообщают Vesti.kz.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вошла в топ-5 теннисисток по размеру призовых в этом сезоне, сообщают Vesti.kz.
По информации Sports.ru Рыбакина заработала 5,5 миллионов долларов и замкнула пятерку спортсменок по заработкам.
Топ-5 по заработкам свыше пяти миллионов долларов выглядит следующим образом:
1. Ига Швентек (9,8);
2. Арина Соболенко (8,2);
3. Коко Гауфф (6,7);
4. Джессика Пегула (6);
5. Елена Рыбакина (5,5).
15 теннисисток заработал больше двух миллионов.
42 — больше миллиона.
101 — больше 500 тысяч.
157 — больше 300 тысяч.
193 — больше 200 тысяч.
272 — больше ста тысяч.
Впервые в истории больше 100 теннисисток заработали минимум 500 тысяч долларов за сезон.