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16:28 (мск), источник: Vesti.kz

Елена Рыбакина вошла в топ-5 теннисисток мира по заработкам за сезон

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вошла в топ-5 теннисисток по размеру призовых в этом сезоне, сообщают Vesti.kz.

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Источник: BNP Paribas Open

По информации Sports.ru Рыбакина заработала 5,5 миллионов долларов и замкнула пятерку спортсменок по заработкам.

Топ-5 по заработкам свыше пяти миллионов долларов выглядит следующим образом:

1. Ига Швентек (9,8);

2. Арина Соболенко (8,2);

3. Коко Гауфф (6,7);

4. Джессика Пегула (6);

5. Елена Рыбакина (5,5).

15 теннисисток заработал больше двух миллионов.
42 — больше миллиона.
101 — больше 500 тысяч.
157 — больше 300 тысяч.
193 — больше 200 тысяч.
272 — больше ста тысяч.

Впервые в истории больше 100 теннисисток заработали минимум 500 тысяч долларов за сезон.

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