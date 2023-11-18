Медведев проиграл Синнеру в полуфинале Итогового турнира ATP

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 6:1 в пользу Синнера. В финале итальянец сыграет с победителем матча между лидером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем и второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, который состоится позднее в субботу.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации. В текущем сезоне Медведев девять раз выходил в финалы соревнований ATP и завоевал пять титулов. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на US Open в 2021 году. В том же году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.