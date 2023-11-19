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00:52 (мск), источник: ТАСС

Джокович в девятый раз вышел в финал Итогового турнира ATP

В полуфинале серб победил испанца Карлоса Алькараса.

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Источник: Reuters

ТАСС, 19 ноября. Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович обыграл испанца Карлоса Алькараса в полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в итальянском Турине.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Джоковича. В финале он сыграет с итальянцем Янником Синнером, который в полуфинале победил россиянина Даниила Медведева (6:3, 6:7 (4:7), 6:1).

Джокович в девятый раз вышел в финал Итогового турнира ATP. Он сравнялся с чехом Иваном Лендлом, теннисисты делят второе место по этому показателю. Рекордсменом является швейцарец Роджер Федерер, который 10 раз доходил до решающего матча турнира.

Джоковичу 36 лет, он является первой ракеткой мира, на его счету 97 титулов ATP, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема — рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010).

Алькарасу 20 лет, он располагается на второй позиции в мировом рейтинге. На его счету 12 побед на турнирах под эгидой ATP, 6 из которых он одержал в 2023 году. Испанец дважды побеждал на турнирах Большого шлема — на SU Open (2022) и на Уимблдоне (2023). Алькарас впервые выступал на Итоговом турнире ATP, в прошлом сезоне он пропустил соревнования из-за травмы.

Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября, для попадания на соревнования нужно занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем является Джокович, из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Медведев (2020).

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