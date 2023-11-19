Джокович в рекордный седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Джоковича. На групповой стадии Синнер обыграл Джоковича со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2). Сербский теннисист выиграл седьмой титул в нынешнем сезоне, став единоличным лидером по этому показателю. Он обошел вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса, который победил на шести турнирах в 2023 году.

Джокович в седьмой раз выиграл Итоговый турнир ATP и стал рекордсменом соревнований по этому показателю. Ранее он побеждал на турнире в 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022 годах. До этого рекорд принадлежал швейцарцу Роджеру Федереру, который становился победителем турнира шесть раз (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011).

Джоковичу 36 лет, он является первой ракеткой мира, на его счету теперь 98 титулов ATP, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема — рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010). По количеству трофеев, завоеванных в Открытую эру (когда перестало существовать разделение любительского и профессионального тенниса), Джокович занимает третье место. Выше него только Федерер (103 титула) и американец Джимми Коннорс (109).

Синнеру 22 года, он занимает четвертое место в мировом рейтинге. В активе итальянца 10 титулов ATP. На Уимблдоне 2023 года теннисист показал свой лучший результат на турнирах Большого шлема, дойдя до полуфинала. Синнер впервые квалифицировался на Итоговый турнир, в 2021 году итальянец по ходу соревнований заменил одного из участников, сыграл два матча и не сумел выйти из группы.

Парный разряд и выступление россиян

Победителями турнира в парном разряде стали британец Джо Солсбери и американец Раджив Рам. В финале соревнований они победили испанца Марселя Гранольерcа и аргентинца Орасио Себальоса (6:3, 6:4). Солсбери и Рам во второй раз подряд выиграл турнир, в 2022 году в решающей встрече они были сильнее хорватов Николы Мектича и Мата Павича (7:6 (7:4), 6:4).

Из россиян в Итоговом турнире ATP приняли участие Даниил Медведев и Андрей Рублев, которые по итогам жеребьевки оказались в Красной группе. На групповой стадии Медведев одолел Рублева и представителя Германии Александра Зверева, но проиграл Алькарасу, заняв второе место в турнирной таблице и уступив Синнеру в полуфинале. Рублев проиграл все три матча в группе.