Сразу три российские теннисистки попали в номинацию WTA «Прогресс года»

Победителей в номинациях 2023 года традиционно будут выбирать представители международных теннисных СМИ.

Отметим, что сразу три представительницы России попали в номинацию «Новичок года». Речь о 16-летней Мирре Андреевой (57-я ракетка мира), 19-летней Диане Шнайдер (65-я ракетка мира) и 21-летней Элине Аванесян (74-й номер рейтинга WTA).