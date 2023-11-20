Сразу три российские теннисистки попали в номинацию WTA «Прогресс года»
Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила список лауреатов премии, ежегодно вручаемой по итогам сезона.
Женская теннисная ассоциация (WTA) объявила список лауреатов премии, ежегодно вручаемой по итогам сезона.
Победителей в номинациях 2023 года традиционно будут выбирать представители международных теннисных СМИ.
Отметим, что сразу три представительницы России попали в номинацию «Новичок года». Речь о 16-летней Мирре Андреевой (57-я ракетка мира), 19-летней Диане Шнайдер (65-я ракетка мира) и 21-летней Элине Аванесян (74-й номер рейтинга WTA).
Прогресс года:
Чжу Линь (Китай);
Синьюй Ван (Китай);
Кэйти Бултер (Великобритания);
Чжэн Циньвэнь (Китай);
Ясмине Паолини (Италия).
Новичок года:
Мирра Андреева (Россия);
Диана Шнайдер (Россия);
Питон Стирнс (США);
Элина Аванесян (Россия);
Линда Носкова (Чехия).