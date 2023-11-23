Навратилова считает, что Соболенко и Гауфф не смогут конкурировать со Свёнтек в 2024 году

«Ига доказала, что превосходит всех в свои лучшие времена. Я имею в виду то, что в сложной ситуации она прошла всех. Скажу честно, ещё несколько недель назад я не думала, что она закончит сезон на вершине рейтинга, я делала ставку на Гауфф. Но сейчас мне кажется, что Кори может обойти Соболенко в борьбе за вторую строчку. Но я не уверена, что кто-то из них сможет обойти Игу, если она хорошо проведёт межсезонье», — приводит слова Навратиловой TennisUpToDate.