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14:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Даниил Медведев опубликовал милое видео, на котором кормит кроликов на пляже

Чемпион US Open — 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев опубликовал в социальных сетях милое видео с отдыха на Мальдивах.

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На нём запечатлено, как Даниил кормит кроликов морковкой на пляже.

Напомним, Медведев (3) завершил сезон на Итоговом чемпионате ATP — 2023 в Турине (Италия), где дошёл до полуфинала. Там он со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 1:6 проиграл четвёртой ракетке мира 22-летнему итальянцу Яннику Синнеру. На групповом же этапе Даниил одержал две победы и потерпел одно поражение.

На данный момент неизвестно, на каком именно турнире Медведев начнёт сезон-2024. Однако в последних интервью он заявлял, что хочет попробовать провести первые матчи уже на Australian Open, то есть не выступая ни на одном предваряющем мэйджор турнире.

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