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22:17 (мск), источник: ТАСС

Сборная Сербии с Джоковичем в составе проиграла итальянцам в полуфинале Кубка Дэвиса

В финале итальянцы встретятся со сборной Австралии.

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Источник: Reuters

ТАСС, 25 ноября. Сборная Италии обыграла команду Сербии в полуфинальном матче Кубка Дэвиса по теннису. Соревнования проходят в испанской Малаге.

В первой встрече серб Миомир Кецманович победил итальянца Лоренцо Музетти со счетом 6:7 (7:9), 6:2, 6:1. Во второй игре итальянец Янник Синнер одолел первую ракетку мира серба Новака Джоковича — 6:2, 2:6, 7:5. В 10-м гейме третьего сета Синнер отыграл три матчбола. На прошедшей неделе теннисисты дважды встречались на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов — на групповой стадии соревнований сильнее оказался итальянец, в финале победу одержал серб.

В парной встрече Синнер и Лоренцо Сонего оказались сильнее Джоковича и Кецмановича — 6:3, 6:4.

Соперником итальянцев в финале Кубка Дэвиса станет команда Австралии, которая на стадии полуфинала была сильнее сборной Финляндии. Матч пройдет в воскресенье.

Кубок Дэвиса — крупнейшее международное командное соревнование в мужском теннисе, которое проводится с 1900 года. Рекорд по победам на турнире принадлежит сборной США (32), действующим победителем соревнований является команда Канады, которая в четвертьфинале нынешнего турнира проиграла сборной Финляндии.

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