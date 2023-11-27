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00:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная Италии во второй раз в истории выиграла Кубок Дэвиса

Сборная Италии по теннису завоевала Кубок Дэвиса 2023 года, одержав победу в финале над командой Австралии. Турнир прошел в испанской Малаге.

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Источник: AFP 2023

В финальный день соревнований итальянец Маттео Арнальди победил Алексея Попырина, представляющего Австралию (7:5, 2:6, 6:4), а его соотечественник Янник Синнер в двух сетах обыграл Алекса Де Минаура (6:3, 6:0).

Сборная Италии стала обладателем Кубка Дэвиса во второй раз в истории. До этого итальянцы выигрывали турнир в 1976 году. В финал команда выходила шесть раз.

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