Сборная Италии во второй раз в истории выиграла Кубок Дэвиса

В финальный день соревнований итальянец Маттео Арнальди победил Алексея Попырина, представляющего Австралию (7:5, 2:6, 6:4), а его соотечественник Янник Синнер в двух сетах обыграл Алекса Де Минаура (6:3, 6:0).

Сборная Италии стала обладателем Кубка Дэвиса во второй раз в истории. До этого итальянцы выигрывали турнир в 1976 году. В финал команда выходила шесть раз.