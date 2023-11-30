Арина Соболенко опубликовала свежие фото из Лос-Анджелеса

Соболенко не очень удачно выступила на Итоговом чемпионате WTA в Канкуне (Мексика). Она не без труда вышла из группы, но в полуфинале разгромно, со счётом 3:6, 2:6, проиграла польке Иге Свёнтек. Из-за данного поражения она не смогла завершить сезон на первой строчке рейтинга WTA.