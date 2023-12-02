Рыбакина трижды за год победила Свёнтек. Но игра стала беззубой, так Елена вылетит из топа

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Елена Рыбакина ворвалась на теннисный Олимп в прошлом сезоне. Конечно, она была известна и до того, но в более узких кругах — а победа на Уимблдоне-2022 сделала из теннисистки, балансировавшей между вторым и третьим десятком рейтинга, настоящую звезду.

Подъём на Олимп и медные трубы

Ирония судьбы заключается в том, что уроженка Москвы, до 2018 года выступавшая за Россию, выиграла Уимблдон именно в том сезоне, когда на него не пустили никого из россиян и белорусов. Для самой Елены, правда, это означало то, что она не получила ни одного очка за свой триумф (ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков за его позицию по допуску спортсменов из России и Беларуси) — но рейтинговые баллы в любом случае сгорают через год, а титулы остаются навсегда.

Вторую половину того сезона Рыбакина провела отнюдь не выдающимся образом, но тогда это легко можно было объяснить испытанием славой, неожиданно свалившейся на неё после Уимблдона. Пусть она не приковала к себе настолько огромное внимание (прежде всего спонсорское), как выигравшая US Open Эмма Радукану — при том, что играет на куда более высоком уровне, чем британка, и ничуть не уступает ей по природной красоте — но всё равно это был совершенно новый для Елены уровень. Неудивительно, что став звездой, собраться и вновь показать высокий уровень тенниса, когда этого от неё уже все ждали, Рыбакиной сразу не удалось.

Успешная перезагрузка зимой и женский «Биг-3»

Однако перезагрузка в межсезонье серьёзно помогла Елене. При этом разогревочные турниры перед Australian Open она провалила, а вот в Мельбурне развернулась во всю мощь. Получив лишь 22-й номер посева (напомним ещё раз, очков за выигранный Уимблдон не было), она уже в ⅛ финала вышла на первую ракетку мира, польку Игу Свёнтек — и сенсационно расправилась с ней в двух партиях. Дальше получился мини-чемпионат СССР: были обыграны Елена Остапенко из Латвии и Виктория Азаренко из Беларуси, а в финале Рыбакина в трёх партиях уступила другой белоруске, Арине Соболенко, которая завоевала свой первый титул на мэйджорах в карьере.

Выход в финал позволил Елене ворваться в топ-10. Через несколько недель, на турнире в Дубае у неё возникли проблемы с поясницей, вынудившие сняться с этого соревнования — но ещё через две с небольшим недели она стала чемпионкой крупного турнира в Индиан-Уэллсе, который раньше наряду с Майами называли «Пятым “Шлемом”. В полуфинале Рыбакина вновь победила Свёнтек, а в финале взяла реванш у Соболенко. Прошли ещё две недели, и Елена сыграла в финале уже в Майами, где уступила Петре Квитовой. Именно на том отрезке сезона заговорили о формировании женской версии “Биг-3”: Свёнтек, Соболенко и Рыбакина.

Удача в Риме, провалы и травмы на других турнирах

Но дальше у Елены начались проблемы. Она снова получила травму поясницы, снявшись теперь со Штутгарта, после чего приехала в Мадрид бледной тенью самой себя и сразу проиграла. В Риме ей удалось завоевать титул, но с изрядной долей везения. Сразу три соперницы Рыбакиной снялись по ходу матчей с ней из-за различных травм — Анна Калинская, Ига Свёнтек и Ангелина Калинина. Соответственно, упомянутая в заголовке третья победа над полькой получилась не совсем полноценной, поскольку Ига травмировалась перед решающей партией и не смогла завершить поединок. В финале Калинина снялась после проигрыша первого сета, что смазало и непосредственно триумф Рыбакиной на турнире — должно быть немного неловко поднимать над головой трофей, когда твоя соперница получила травму.

А дальше у Елены началась полоса проблем и неудач. Пройдя два круга на «Ролан Гаррос», она снялась из-за вирусного заболевания с высокой температурой, не выйдя на матч с соперницей из второй сотни рейтинга. Защита титула на Уимблдоне завершилась на четвертьфинальной стадии, где Рыбакина не справилась с Онс Жабер, которую год назад как раз обыграла в финале. После этого были тяжёлый путь к проигранному полуфиналу Монреаля, отказ по ходу матча в Цинциннати из-за травмы плеча и ранний вылет на US Open. Небольшой просвет случился в Пекине, где Елена повторила рекорд 44-летней давности, в четвёртый раз за сезон обыграв первую ракетку мира — теперь это была уже не Свёнтек, а Соболенко. Однако воспользоваться плодами этой победы представительница Казахстана не смогла, уступив в полуфинале Людмиле Самсоновой — кстати, ей же Рыбакина проиграла в Монреале. Ну, а слабо организованный Итоговый чемпионат WTA с отвратительной погодой завершился двумя поражениями Елены за три матча, что не позволило ей выйти из группы.

Травмы мешают Елене показывать свой лучший теннис

Конечно, посыпать голову пеплом точно не стоит. В конце концов, спады бывают почти у всех, притом серьёзные. Например, Даниил Медведев чуть меньше года назад вылетел даже из топ-10, после чего буквально «воскрес» в теннисном смысле, выдал роскошную серию турниров, начиная с февраля, и вернулся в элиту. Но Елене определённо нужны новая перезагрузка и избавление от проблем со здоровьем. Пусть её травмы и не настолько серьёзны, чтобы надолго выбить из игры, но они мешают показывать полноценный атакующий теннис, без которого Рыбакина не может побеждать соперниц топ-уровня. Ей нужна сильная подача, нужна мощь ударов, чтобы расправляться с той же Свёнтек — без этого прекрасно обороняющуюся и двигающуюся по корту польку не пробить.