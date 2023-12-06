Лучший теннисист Казахстана включен в заявку на Australian Open

Бублик заявлен в списке под номером 32. Возглавляет заявку серб Новак Джокович.

В розыгрыше турнира 2023 года Бублик выбыл после первого круга, уступив Алехандро Давидовичу-Фокине.

Отметим, что по защищенному рейтингу на турнире собираются сыграть испанец Рафаэль Надаль, хорват Марин Чилич, канадцы Денис Шаповалов и Милош Раонич, американец Райлли Опелка, чех Иржи Веселы и Квон Сун Ву из Южной Кореи.