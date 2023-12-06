Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Брайтон
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
22:30
Фулхэм
Ноттингем Форест
Футбол. Зарубежный
22:30
Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:30
Кристал Пэлас
Борнмут
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Лион
Футбол. Еврокубки
23:00
Вильярреал
Маккаби Хайфа
Футбол. Зарубежный
23:15
Астон Вилла
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:15
Манчестер Юнайтед
Челси
Хоккей. НХЛ
7.12
Тампа-Бэй
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
7.12
Флорида
Даллас
Хоккей. НХЛ
7.12
Сент-Луис
Вегас
Хоккей. НХЛ
7.12
Эдмонтон
Каролина
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Амур
Б
34
Все события
Фоторепортажи
7Джокович в рекордный раз выиграл Итоговый турнир
20«Локомотив» и ЦСКА вернули нам 2002-й
19:21 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший теннисист Казахстана включен в заявку на Australian Open

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик включен в заявку мужского одиночного турнира Australian Open — 2024, который пройдет с 14 по 28 января, сообщают Vesti.kz.

Наверх
Источник: ktf.kz

Бублик заявлен в списке под номером 32. Возглавляет заявку серб Новак Джокович.

В розыгрыше турнира 2023 года Бублик выбыл после первого круга, уступив Алехандро Давидовичу-Фокине.

Отметим, что по защищенному рейтингу на турнире собираются сыграть испанец Рафаэль Надаль, хорват Марин Чилич, канадцы Денис Шаповалов и Милош Раонич, американец Райлли Опелка, чех Иржи Веселы и Квон Сун Ву из Южной Кореи.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь