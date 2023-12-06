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20:23 (мск), источник: ТАСС

Костомаров сыграл в теннис с 15-й ракеткой мира Хачановым

ТАСС, 6 декабря. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду фигурист Роман Костомаров сыграл в теннис с победителем пяти турниров под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Кареном Хачановым. Об этом Костомаров рассказал в своем Telegram-канале.

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«Попытки играть в теннис, особенно с Кареном Хачановым — особое удовольствие для меня и моей дочки, которая профессионально занимается теннисом. Карен, спасибо за историю, которая останется навсегда. Встретимся на турнире Большого шлема», — написал Костомаров.

В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

Хачанову 27 лет. В 2021 году он стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды — обладателем Кубка Дэвиса. Он занимает 15-е место в рейтинге ATP.

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