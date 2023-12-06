Костомаров сыграл в теннис с 15-й ракеткой мира Хачановым

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239958&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Попытки играть в теннис, особенно с Кареном Хачановым — особое удовольствие для меня и моей дочки, которая профессионально занимается теннисом. Карен, спасибо за историю, которая останется навсегда. Встретимся на турнире Большого шлема», — написал Костомаров.

В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.