Самой высокооплачиваемой спортсменкой года стала 19-летняя теннисистка

19-летняя Гауфф с предполагаемым годовым доходом в 22,7 млн долларов впервые возглавила список. Непосредственно на корте американка в этом году заработала 6,7 млн, еще 16 млн ей принесли рекламные контракты. В 2023 году Гауфф выиграла Открытый чемпионат США.
Второе место с доходом в 21,9 млн заняла первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши, замкнула тройку американо-китайская фристайлистка Эйлин Гу (20 млн). В десятку также вошли Эмма Радукану (теннис, 16 млн), Наоми Осака (теннис, 15 млн), Арина Соболенко (теннис, 12,2 млн), Елена Рыбакина (теннис, 9,5 млн), Джессика Пегула (теннис, 9 млн), Симона Байлз (гимнастика, 8,5 млн) и Нелли Корда (гольф, 7,9 млн).