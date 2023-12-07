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20:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Самой высокооплачиваемой спортсменкой года стала 19-летняя теннисистка

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Американская теннисистка Кори Гауфф возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменок 2023 года по версии американской спортивной медиа-компании Sportico, сообщает официальный сайт компании.

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Источник: AP 2023

19-летняя Гауфф с предполагаемым годовым доходом в 22,7 млн долларов впервые возглавила список. Непосредственно на корте американка в этом году заработала 6,7 млн, еще 16 млн ей принесли рекламные контракты. В 2023 году Гауфф выиграла Открытый чемпионат США.

Второе место с доходом в 21,9 млн заняла первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши, замкнула тройку американо-китайская фристайлистка Эйлин Гу (20 млн). В десятку также вошли Эмма Радукану (теннис, 16 млн), Наоми Осака (теннис, 15 млн), Арина Соболенко (теннис, 12,2 млн), Елена Рыбакина (теннис, 9,5 млн), Джессика Пегула (теннис, 9 млн), Симона Байлз (гимнастика, 8,5 млн) и Нелли Корда (гольф, 7,9 млн).

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