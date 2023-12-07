Самой высокооплачиваемой спортсменкой года стала 19-летняя теннисистка

19-летняя Гауфф с предполагаемым годовым доходом в 22,7 млн долларов впервые возглавила список. Непосредственно на корте американка в этом году заработала 6,7 млн, еще 16 млн ей принесли рекламные контракты. В 2023 году Гауфф выиграла Открытый чемпионат США.