Надаль заявил, что предстоящий сезон может стать последним в его карьере

ТАСС, 7 декабря. Сезон 2024 года может стать последним в спортивной карьере испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Об этом он рассказал порталу Sport.es.

«Есть большая вероятность того, что это будет мой последний год. Есть вероятность, что это будет только полгода», — сказал Надаль.

Надаль не выступал с января 2023 года, тогда он проиграл во втором круге Открытого чемпионата Австралии американцу Маккензи Макдональду. Всего испанец в текущем году провел четыре матча, в которых одержал лишь одну победу. 18 мая Надаль на специальной пресс-конференции заявил, что из-за травмы не сможет играть несколько месяцев, в том числе не выступит на Открытом чемпионате Франции 2023 года.