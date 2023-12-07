Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Северсталь
Динамо М
01
Хоккей. КХЛ
перерыв
Спартак
Сочи
12
Хоккей. КХЛ
3-й период
Локомотив
Ак Барс
11
Хоккей. КХЛ
3-й период
Витязь
ЦСКА
13
Футбол. Зарубежный
22:30
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:30
Брест
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:15
Тоттенхэм Хотспур
Вест Хэм
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Нефтехимик
30
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
СКА
13
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Салават Юлаев
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Торпедо
23
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Барыс
51
Хоккей. НХЛ
8.12
Бостон
Баффало
Хоккей. НХЛ
8.12
Вашингтон
Даллас
Хоккей. НХЛ
8.12
Детройт
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
8.12
Монреаль
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
8.12
Оттава
Торонто
Хоккей. НХЛ
8.12
Айлендерс
Коламбус
Хоккей. НХЛ
8.12
Нэшвилл
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
8.12
Чикаго
Анахайм
Хоккей. НХЛ
8.12
Аризона
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
8.12
Калгари
Каролина
Хоккей. НХЛ
8.12
Колорадо
Виннипег
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Амур
10
Хоккей. НХЛ
8.12
Ванкувер
Миннесота
Хоккей. НХЛ
8.12
Сиэтл
Нью-Джерси
Все события
Фоторепортажи
27Россия разгромила Кубу в Волгограде
35Победа «Локо» над «Зенитом» после снегопада
20:28 (мск), источник: ТАСС

Надаль заявил, что предстоящий сезон может стать последним в его карьере

Испанец не исключил, что уйдет из тенниса через полгода после старта сезона.

Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 7 декабря. Сезон 2024 года может стать последним в спортивной карьере испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Об этом он рассказал порталу Sport.es.

«Есть большая вероятность того, что это будет мой последний год. Есть вероятность, что это будет только полгода», — сказал Надаль.

Надаль не выступал с января 2023 года, тогда он проиграл во втором круге Открытого чемпионата Австралии американцу Маккензи Макдональду. Всего испанец в текущем году провел четыре матча, в которых одержал лишь одну победу. 18 мая Надаль на специальной пресс-конференции заявил, что из-за травмы не сможет играть несколько месяцев, в том числе не выступит на Открытом чемпионате Франции 2023 года.

Надалю 37 лет, на его счету 92 титула под эгидой ATP, в том числе 22 — на турнирах Большого шлема, по этому показателю он уступает только сербу Новаку Джоковичу (24 титула). Испанец 209 недель возглавлял мировой рейтинг. Он является двукратным олимпийским чемпионом — в одиночном (2008) и парном (2016) разрядах. В составе национальной сборной Надаль стал четырехкратным обладателем Кубка Дэвиса.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Что могло стать причиной смерти 16-летней немецкой гимнастки
Бах прокомментировал возможность наказания спортсменов за участие в Играх дружбы
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь