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20:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Фанаты признали российских теннисистов любимым дуэтом года

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев признаны любимым дуэтом 2023 года по версии болельщиков, сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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Источник: Reuters

О победе Хачанова и Рублева на ATP Awards стало известно в понедельник. В завершившемся сезоне российский дуэт завоевал свой первый парный титул на турнире серии «Мастерс» в Мадриде.

«Я просто хочу сказать большое спасибо за то, что вы проголосовали за нас с Кареном. Для нас это очень много значит. Спасибо вам еще раз. До скорой встречи, счастливого Нового года», — сказал Рублев.

Рублеву 26 лет. Всего у него четыре титула в парном разряде. 27-летний Хачанов завоевал один трофей в паре.

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