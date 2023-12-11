Фанаты признали российских теннисистов любимым дуэтом года

О победе Хачанова и Рублева на ATP Awards стало известно в понедельник. В завершившемся сезоне российский дуэт завоевал свой первый парный титул на турнире серии «Мастерс» в Мадриде.

«Я просто хочу сказать большое спасибо за то, что вы проголосовали за нас с Кареном. Для нас это очень много значит. Спасибо вам еще раз. До скорой встречи, счастливого Нового года», — сказал Рублев.