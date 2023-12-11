Фанаты признали российских теннисистов любимым дуэтом года
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев признаны любимым дуэтом 2023 года по версии болельщиков, сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев признаны любимым дуэтом 2023 года по версии болельщиков, сообщается на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
О победе Хачанова и Рублева на ATP Awards стало известно в понедельник. В завершившемся сезоне российский дуэт завоевал свой первый парный титул на турнире серии «Мастерс» в Мадриде.
«Я просто хочу сказать большое спасибо за то, что вы проголосовали за нас с Кареном. Для нас это очень много значит. Спасибо вам еще раз. До скорой встречи, счастливого Нового года», — сказал Рублев.
Рублеву 26 лет. Всего у него четыре титула в парном разряде. 27-летний Хачанов завоевал один трофей в паре.