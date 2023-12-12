ITF признала Корнееву чемпионкой мира 2023 года среди юниоров
ТАСС, 12 декабря. Россиянка Алина Корнеева стала чемпионкой мира 2023 года среди юниоров по версии Международной теннисной федерации (ITF). Об этом сообщает пресс-служба федерации.
ТАСС, 12 декабря. Россиянка Алина Корнеева стала чемпионкой мира 2023 года среди юниоров по версии Международной теннисной федерации (ITF). Об этом сообщает пресс-служба федерации.
«Я очень довольна своими результатами в этом году. Но я не хочу останавливаться на достигнутом и с нетерпением жду следующего года, надеюсь, он принесет что-то новое. Спасибо всем, кто поддержал меня и помог достичь этих результатов», — сказала Корнеева, комментарий которой приводит пресс-служба ITF.
Корнеевой 16 лет, она занимает 176-е место в рейтинге WTA, по итогам сезона спортсменка заняла первое место в рейтинге ITF. В 2023 году россиянка выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде — Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции. Также она вышла в полуфинал юниорского Уимблдона. В октябре Корнеева выиграла юниорский Итоговый турнир.
В 2022 году чемпионкой мира среди юниоров была признана чешка Луция Гавличкова. Ранее из россиянок чемпионками мира в юниорском разряде становились Анна Курникова (1995), Лина Красноруцкая (1999), Светлана Кузнецова (2001), Анастасия Павлюченкова (2006), Дарья Гаврилова (2010), Ирина Хромачева (2011) и Анастасия Потапова (2016).