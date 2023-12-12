Турсунов рассказал, в чём Арина Соболенко превосходит других теннисисток WTA

"Насколько процентов реализовала свой потенциал Арина Соболенко? Так сложно оценивать. Пока ещё не до конца. У неё очень сильная мотивация, которая в принципе не прослеживается у других девочек. Здесь вопрос: кто из других девушек готов на жертвы — это огромная составляющая. Потому что удар справа или слева всегда можно улучшить, если есть это желание улучшаться. А желание идёт от дисциплины, от готовности жертвовать. Конечно, не много таких заряженных игроков.

Не вижу причин, почему сейчас Арина возьмёт и начнёт проигрывать. Пока мотивация не спадает, она будет улучшаться — тогда придёт и опыт. Какая-то стабильность начинает прослеживаться: если пару лет назад после ковида была чехарда — кто-то был готов, кто-то отдыхал, кто-то понял, что не так уж ему и надо играть в теннис — сейчас тур нормализовался. И потихоньку рябь спадает. И сейчас более спокойная вода, где прослеживаются доминирующие игроки.