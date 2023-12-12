Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Манчестер Юнайтед
Бавария
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Копенгаген
Галатасарай
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Наполи
Брага
20
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Унион Б
Реал
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Интер
Реал Сосьедад
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Зальцбург
Бенфика
01
Футбол. Еврокубки
20:45
Ланс
Севилья
21
Футбол. Еврокубки
20:45
ПСВ
Арсенал
11
Хоккей. НХЛ
13.12
Оттава
Каролина
Хоккей. НХЛ
13.12
Питтсбург
Аризона
Хоккей. НХЛ
13.12
Рейнджерс
Торонто
Хоккей. НХЛ
13.12
Нэшвилл
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
13.12
Сент-Луис
Детройт
Хоккей. НХЛ
13.12
Ванкувер
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
13.12
Вегас
Калгари
Хоккей. НХЛ
13.12
Сиэтл
Флорида
Хоккей. НХЛ
13.12
Эдмонтон
Чикаго
Хоккей. НХЛ
13.12
Сан-Хосе
Виннипег
Все события
Фоторепортажи
18Снежная битва ЦСКА и «Ростова»
21Карьера Алана Дзагоева
21:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Турсунов рассказал, в чём Арина Соболенко превосходит других теннисисток WTA

Экс-тренер Арины Соболенко Дмитрий Турсунов рассказал, реализовала ли Арина весь потенциал и за счёт чего вторая ракетка мира так успешна на турнирах «Большого шлема».

Наверх

"Насколько процентов реализовала свой потенциал Арина Соболенко? Так сложно оценивать. Пока ещё не до конца. У неё очень сильная мотивация, которая в принципе не прослеживается у других девочек. Здесь вопрос: кто из других девушек готов на жертвы — это огромная составляющая. Потому что удар справа или слева всегда можно улучшить, если есть это желание улучшаться. А желание идёт от дисциплины, от готовности жертвовать. Конечно, не много таких заряженных игроков.

Не вижу причин, почему сейчас Арина возьмёт и начнёт проигрывать. Пока мотивация не спадает, она будет улучшаться — тогда придёт и опыт. Какая-то стабильность начинает прослеживаться: если пару лет назад после ковида была чехарда — кто-то был готов, кто-то отдыхал, кто-то понял, что не так уж ему и надо играть в теннис — сейчас тур нормализовался. И потихоньку рябь спадает. И сейчас более спокойная вода, где прослеживаются доминирующие игроки.

К тому же физическая форма даёт ощущение фундамента, на который ты можешь положиться, опереться. И мало у кого из игроков, в частности в женском туре, есть такой фундамент. Та же Арина в целом всегда в очень хорошей физической форме. Например, у Лены [Рыбакиной] бывают физиологические нюансы: то тут, то там она снимется. И эта прерывность не даёт создать ту самую инерцию — когда поезд, который уже разогнался, дальше идёт на автопилоте. Когда такие прерывания идут по ходу сезона, это, конечно, тоже бьёт по самооценке — нет уверенности, что ты сейчас не травмируешься. Слишком много каких-то мыслей«, — сказал Турсунов в эксклюзивном интервью корреспонденту “Чемпионата” Софии Колодкиной.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Панарин превзошёл достижение Гретцки!
Ну что, довольны? Чемпионку мира из России довели до ухода из спорта
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь