Медведев, Дзюба и Овечкин стали самыми упоминаемыми спортсменами в российских СМИ за год
В пятерку также вошли Ислам Махачев и Арсен Захарян.
В пятерку также вошли Ислам Махачев и Арсен Захарян.
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Теннисист Даниил Медведев, футболист Артем Дзюба и хоккеист Александр Овечкин вошли в первую тройку рейтинга упоминаемости в российских СМИ среди отечественных спортсменов по итогам 2023 года. Об этом свидетельствуют данные компании «Медиалогия», имеющиеся в распоряжении ТАСС.
Согласно данным медиаиндекс Медведева составил 1,148 млн, Дзюбы — 1,142 млн, Овечкина — 1,126 млн. В пятерку также вошли чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев (717 тыс.) и полузащитник испанского «Реал Сосьедад» Арсен Захарян (698 тыс.).