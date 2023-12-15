Медведев, Дзюба и Овечкин стали самыми упоминаемыми спортсменами в российских СМИ за год

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Теннисист Даниил Медведев, футболист Артем Дзюба и хоккеист Александр Овечкин вошли в первую тройку рейтинга упоминаемости в российских СМИ среди отечественных спортсменов по итогам 2023 года. Об этом свидетельствуют данные компании «Медиалогия», имеющиеся в распоряжении ТАСС.