«Нужно перестать стоять на коленях» Россиян допустили к Олимпиаде-2024. Почему выступить на ней смогут единицы?

Помимо полного запрета на национальную символику и гимны на Играх, желающим выступить на соревнованиях атлетам нужно выполнить несколько жестких, а местами кажущихся неосуществимыми требований. «Лента.ру» — подробнее об этих требованиях, доступных для россиян видах спорта на Играх, а также реакции высшего и спортивного руководства страны на допуск.

Кого пустят на Олимпиаду?

О допуске россиян и белорусов к Играм было объявлено 8 декабря. Россия уже участвовала в нейтральном статусе в Олимпиадах 2018, 2020 и 2022 годов, но теперь требования стали гораздо жестче. Во-первых, к соревнованиям не будут допущены российские и белорусские команды, и дело не ограничивается только баскетболом, волейболом или другими игровыми видами спорта.

От такого решения пострадало, например, синхронное плавание. В олимпийской программе в этом виде спорта разыгрываются медали в дуэтах и групповых упражнениях. Обе дисциплины считаются командными, поэтом российских синхронисток в Париже не будет. Такая же история с командными турнирами в спортивной гимнастике, фехтовании, а также групповыми упражнениями в художественной гимнастике. Кроме того, на Играх точно не будет российских легкоатлетов, ни в каком количестве.

В Париж не смогут поехать атлеты, которых уличат в поддержке СВО на Украине или связи с военными организациями или органами национальной безопасности своих стран. А это значит, что многочисленные представители обществ ЦСКА и «Динамо» получат волчий билет. Кроме того, выступить на Играх смогут только атлеты, квалифицировавшиеся по спортивному принципу.

С учетом практически полного отсутствия россиян на международных соревнованиях с февраля 2022-го сделать это удастся немногим. Тем более во многих видах спорта квалификация уже закончилась. Тех же россиян, кто каким-то чудом будет соответствовать всем требованиям, ждет еще один сюрприз в виде обязательного подписания обновленных условий участия в Играх, которые включают в себя «миротворческую миссию олимпийского движения». Что конкретно это значит — не уточняется.

На этом официально озвученные МОК критерии заканчиваются, однако глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков предупредил об одном подводном камне. По словам функционера, участники Олимпиады в Париже не могут быть ассоциированы с национальными организациями, которые в том числе будут проводить Игры дружбы — альтернативные Олимпиаде соревнования, запланированные на сентябрь 2024-го в Екатеринбурге. «С моей точки зрения, спортсмен, который примет участие в Олимпийских играх, совершенно точно не может участвовать в Играх дружбы. Иначе его результат на Олимпиаде может быть аннулирован», — объяснил он.

«На таких условиях мы не поедем»

Спортивная общественность в России после заявления МОК разделилась на два лагеря. Кто-то, как олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алла Шишкина, призывают атлетов использовать любую возможность для поездки на Игры, а другие, в числе которых спортивные функционеры и тренеры, называют условия допуска несправедливыми и даже оскорбительными. В авангарде движения против поездки на Игры в Париж глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер и тренер сборной страны по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

На таких условиях мы не поедем. Все патриоты это понимают. Они отсеивают наших сильнейших спортсменов, лишают нас флага и гимна. Нам надо перестать приспосабливаться и быть на коленях. Пусть МОК сам думает, как допустить нас в нормальном качестве. Валентина Родионенко старший тренер национальной команды по гимнастике

В Минспорта и ОКР высказываются не так категорично. Поздняков назвал критерии допуска атлетов унизительными, осторожно предупредил российских спортсменов об ответственности за их решения, но напрямую к бойкоту не призывал. При этом он добавил, что «нейтрализованным», как он их называет, российским спортсменам не стоит рассчитывать на финансовую поддержку со стороны комитета.

Читайте также Владимир Путин рассказал, стоит ли российским спортсменам ехать на Олимпиаду

Министр спорта Олег Матыцин также не раз выступал с критикой МОК, но по части бойкота и он высказывается очень осторожно. «Мы с ОКР будем изучать регламенты, которые сформулирует МОК, и примем решение в интересах спортсменов и, конечно, нашей великой страны», — заявил Матыцин 15 декабря.

Спустя шесть дней после оглашения решения МОК по допуску россиян к Олимпиаде в Москве прошла прямая линия с участием президента России Владимира Путина. Проигнорировать главную спортивную тему последних дней глава государства не мог.

Я всегда говорил, что спортсменам надо давать возможность выступить на крупнейших стартах, в том числе на Олимпийских играх. Все знают, что это наши спортсмены, под нашим флагом или нет. Владимир Путин

При этом президент России призвал внимательно проанализировать выдвинутые МОК условия. «Если это политически мотивированные искусственные условия, направленные на то, чтобы отсечь наших лидеров, претендентов на медали, то Минспорта и ОКР должны принять взвешенное решение», — подчеркнул он.

«Шесть российских спортсменов прошли отбор»

После решения о допуске до Игр МОК отчитался о восьми квалифицировавшихся на соревнования спортсменах из России и трех белорусах. Правда, комитет очень оперативно скорректировал эти цифры, заявив о шести допущенных россиянах и пяти белорусах. Имена атлетов не раскрываются, в МОК по старой доброй традиции заявили, что сделают это позже. НОК Белоруссии уже раскрыл личности четырех своих спортсменов, квалифицировавшихся на игры: это борец греко-римского стиля Абубакар Хаслаханов, представительница женской борьбы Ванесса Колодинская, пловчиха Анастасия Шкурдай и участник команды по академической гребле Евгений Золотой.

Представителям МОК не стыдно эту цифру выносить, а у нас нет желания ее комментировать. Все ясно и без слов. Шесть! Шесть российских спортсменов прошли отбор на Олимпийские игры. При этом тысячи атлетов были физически отстранены от своей мечты, права реализоваться в профессии, представлять свою родину. Станислав Поздняков глава ОКР

Читайте также Глава ОКР: Нейтральные спортсмены становятся заложниками чужих интересов

В МОК также назвали четыре вида спорта, в которых у россиян и белорусов будет шанс выступить в Париже. И тут все сходится с инсайдом от белорусского НОК: к вышеупомянутым борьбе, академической гребле и плаванию добавился велоспорт. Пока трудно понять, окончательный ли это список. Если да, то главным вопросом является отсутствие в нем тенниса.

Крупнейшие мировые теннисные организации WTA и ATP остались островками того самого спорта вне политики и не отстраняют россиян с белорусами, так что с выполнением критериев отбора по спортивному принципу у представителей стран проблем возникнуть не должно. Не очень понятно, каким другим озвученным МОК критериям они могут не соответствовать.

Даниил Медведев

Также назревает справедливый вопрос о фехтовании и дзюдо. Международные федерации по этим видам спорта допускают россиян до крупных турниров, а дзюдоисты Арман Адамян и Инал Тасоев в мае и вовсе стали чемпионами мира, поэтому с большой долей вероятности подойдут к грядущему лету на высоких позициях в мировом рейтинге, позволяющих рассчитывать на участие в Олимпиаде.

Против всех

Решение МОК вызвало негодование не только в России, но и на Украине, а также в странах, которые выражают украинской стороне максимальную поддержку. Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный назвал позицию МОК безответственной и пригрозил бойкотом, решение о котором будет принято после консультаций с руководством страны. Правда, спустя сутки риторика Бедного поменялась.

Олимпиада является мощной площадкой, чтобы пропагандировать свою позицию в мире. Терять такую площадку нет смысла, самоустраняться тоже считаю нецелесообразным. Матвей Бедный и. о. министра молодежи и спорта Украины

Не высказать мнение по поводу допуска россиян и белорусов не могли и представители прибалтийских стран. Президент Литвы Гитанас Науседа назвал решение МОК разочаровывающим и выразил надежду, что его можно будет пересмотреть. Глава Латвии Эдгар Ринкевич допустил бойкот Игр, если МОК не изменит позицию по этому вопросу. Интересно, состоится ли бойкот латышей, если от него откажутся украинцы?

Предсказуемое негодование решение МОК вызвало и у антидопинговых организаций WADA и USADA. Первые потребовали введения каких-то новых биологических паспортов для российских спортсменов, не пояснив, чем их не устраивают старые, а вторые назвали допуск россиян «пощечиной чистым спортсменам».