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15:38 (мск), источник: ТАСС

Украинская теннисистка отказалась сыграть в финале турнира против россиянки

В решающем матче выставочного турнира Марта Костюк должна была сыграть с Миррой Андреевой.

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Источник: AP 2023

ТАСС, 17 декабря. Украинка Марта Костюк отказалась провести финальный матч выставочного турнира во французском Бур-дё-Пеаж против россиянки Мирры Андреевой. Об этом сообщила пресс-служба соревнований.

В заявлении организаторов турнира отмечается, что украинка приняла такое решение из-за геополитической ситуации. Ранее Костюк заменила хорватку Донну Векич, которая получила травму. Соперником Андреевой в финале станет француз Янис Газуани Дюран.

Андреевой 16 лет, она занимает 57-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2023 году спортсменка вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвертый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США. Также она дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии. По итогам сезона WTA признала Андрееву лучшим новичком года.

Костюк 21 год. Украинка является 39-й ракеткой мира, на ее счету один титул WTA. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции в 2021 году.

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