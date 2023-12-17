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18:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Подвела всех». Украинка отказалась от матча с Миррой Андреевой — та сыграла с мужчиной

Марта Костюк в финале выставочного турнира во Франции решила не выходить на корт против 16-летней россиянки.

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В середине декабря в Бур-де-Пеаж (Франция) прошёл выставочный турнир — один из многих, которые традиционно запланированы на последний месяц года. В соревновании выступали как мужчины, так и женщины. В женской сетке были заявлены такие теннисистки, как 16-летняя россиянка Мирра Андреева, занимающая 57-е место в рейтинге WTA, бывшая российская, а ныне французская теннисистка Варвара Грачёва (43), хорватка Донна Векич (23).

Андреева в своём полуфинале легко расправилась с Грачёвой — 6:1, 6:2. И должна была сыграть с Векич в финале. Но хорватка снялась с турнира из-за травмы, и организаторы нашли ей замену. Новой соперницей Мирры должна была стать украинская теннисистка Марта Костюк (39). Украинка поначалу согласилась, но, узнав, что ей предстоит матч с россиянкой, изменила своё решение и отказалась играть.

«По не зависящим от нас причинам и в связи с геополитической ситуацией на Украине Марта Костюк не сможет принять участие в финале шестого турнира Negometal Open», — отмечается в сообщении организаторов.

После снятия Костюк устроители уже не смогли найти ей равноценную замену. И не придумали ничего лучшего, кроме как пригласить на матч с Андреевой… мужчину! Соперником Мирры стал 23-летний француз Янис Газуани Дюран, занимающий 1145-е место в рейтинге ATP.

«Мы сделали всё возможное, чтобы активизировать поиски профессиональной спортсменки [для участия в матче]. Но времени на поиски замены, к сожалению, слишком мало. Поэтому мы приняли решение выставить нашего Яниса Газуани Дюрана против юного вундеркинда Мирры Андреевой», — также сообщили организаторы.

Как Андреева сыграла с мужчиной

В первом сете юная россиянка повела 2:0 с брейком. Но затем её оппонент восстановил статус-кво. При счёте 5:5 он выиграл ещё два гейма и забрал первую партию — 7:5. Во втором сете Андреева уже не могла сражаться на равных с соперником, объективно превосходящим её в физической мощи. Из первых шести геймов француз выиграл пять. При 2:5 не в свою пользу Мирра даже спасла матчбол, но не более — 7:5, 6:2 в пользу её соперника.

Но трофей всё равно достался Андреевой. «Нереальная атмосфера и организация. Спасибо всем, кто пришёл сегодня на матч. И на самом деле это впервые, когда я держу трофей, проиграв матч. Надеюсь, такое со мной случается в последний раз (смеётся). (обращается к сопернику) Всё было прекрасно до того самого момента, как ты меня сегодня обыграл. Но ты играл реально здорово, думаю, ты также заслужил кубок. Прости, что тебе не досталось (смеётся)», — сказала Мирра на корте после матча.

Александр Насонов

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