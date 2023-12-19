Ник Кирьос высмеял Бориса Беккера за тюремное заключение

В этот раз Кирьос высмеял тот факт, что Беккер попал в британскую тюрьму из-за сокрытия активов на сотни тысяч фунтов стерлингов после того, как его объявили банкротом.

«Ха-ха-ха-ха, один попал в тюрьму (потому что закончились деньги), другой — использует личный бренд, чтобы зарабатывать больше. Спокойной ночи», — написал Кирьос в своих социальных сетях.

Один из пользователей возразил Кирьосу, напомнив, что он тоже мог сесть в тюрьму из-за обвинений в домашнем насилии.

«Хм, возможно, ты захочешь проверить это на практике. Я чист. Обвинения были сняты. Всё это время я жил свободно. Хотя не уверен, что у Бориса был такой опыт», — ответил фанату тенниса Кирьос.