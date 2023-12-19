«Начинается паника». Грачёва ответила, почему так сложно играть с Соболенко

"Играть с ней, когда она входит в зону уверенности, очень сложно. Она тебя раскладывает. Не имеет значения, как сильно ты бьёшь, она может просто перевести в другой угол. Сложно что-то противопоставить. Начинается метание, паника. Ты не можешь на ходу придумать план, потому что напротив тебя своеобразная стена, которая ещё хорошо лупит (смеётся).

Первый сет прошёл в мою пользу, почувствовала, что у неё есть доля стресса и не сломалась, когда эта доля была у меня. Это к вопросу о ментальности. Я выиграла, не потому что она плохо сыграла, а потому что я дожала, а она сделала пару невынужденных ошибок. Двумя очками решается матч.