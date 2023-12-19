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23:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Начинается паника». Грачёва ответила, почему так сложно играть с Соболенко

43-я ракетка мира, бывшая российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, проанализировала матч с белоруской Ариной Соболенко во втором круге Уимблдона-2023. Грачёва проиграла со счётом 6:2, 5:7, 2:6.

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"Играть с ней, когда она входит в зону уверенности, очень сложно. Она тебя раскладывает. Не имеет значения, как сильно ты бьёшь, она может просто перевести в другой угол. Сложно что-то противопоставить. Начинается метание, паника. Ты не можешь на ходу придумать план, потому что напротив тебя своеобразная стена, которая ещё хорошо лупит (смеётся).

Первый сет прошёл в мою пользу, почувствовала, что у неё есть доля стресса и не сломалась, когда эта доля была у меня. Это к вопросу о ментальности. Я выиграла, не потому что она плохо сыграла, а потому что я дожала, а она сделала пару невынужденных ошибок. Двумя очками решается матч.

Когда на счёте 5:4 я вела, начала проседать и подумала, что могу выиграть. У меня больше стресса и в этот момент, что делает игрок очень высокого уровня, она додавила, начала меня раскладывать", — сказала Грачёва на YouTube-канале Dychkovsky.

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