Украинка отказалась играть с российской теннисисткой из-за угроз в соцсетях

Матч между Костюк и Андреевой должен был пройти в воскресенье, 17 декабря, но за несколько часов до его начала было объявлено, что Костюк не хочет выходить на корт против 16-летней россиянки из-за ситуации на Украине. В итоге в финальном матче соперником Андреевой стал французский теннисист Янис Газуани Дюран. Ему россиянка уступила со счетом 5:7, 2:6, но была признана победительницей турнира в женском разряде.

Как отмечается в заявлении, Костюк изначально дала согласие на матч с Андреевой, но заявила, что не будет жать россиянке руку, как и на протяжении сезона в матчах украинцев с россиянами. Однако после ей стали приходить критические сообщения и угрозы в ее аккаунтах в соцсетях, и в итоге Костюк заявила, что у нее нет желания выходить на корт из-за этого давления.