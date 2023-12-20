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00:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Украинка отказалась играть с российской теннисисткой из-за угроз в соцсетях

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась от матча против россиянки Мирры Андреевой в финале выставочного турнира во французском Бур-де-Пеаж из-за давления и угроз в соцсетях, говорится в заявлении оргкомитета соревнований, которое приводит журналист Хавьер Коффин в своем аккаунте в соцсети X.

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Источник: Пресс-служба Французской федерации тенниса

Матч между Костюк и Андреевой должен был пройти в воскресенье, 17 декабря, но за несколько часов до его начала было объявлено, что Костюк не хочет выходить на корт против 16-летней россиянки из-за ситуации на Украине. В итоге в финальном матче соперником Андреевой стал французский теннисист Янис Газуани Дюран. Ему россиянка уступила со счетом 5:7, 2:6, но была признана победительницей турнира в женском разряде.

Как отмечается в заявлении, Костюк изначально дала согласие на матч с Андреевой, но заявила, что не будет жать россиянке руку, как и на протяжении сезона в матчах украинцев с россиянами. Однако после ей стали приходить критические сообщения и угрозы в ее аккаунтах в соцсетях, и в итоге Костюк заявила, что у нее нет желания выходить на корт из-за этого давления.

Мирре Андреевой 16 лет. По итогам завершившегося сезона она была признана новичком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Россиянка за год поднялась в рейтинге WTA на 359 мест — с 405-й на 46-ю строчку.

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