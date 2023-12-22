Елена Рыбакина назвала главную цель в карьере

Источник: BNP Paribas Open

Рыбакина стремится к первому месту в мировом рейтинге и ставит перед собой цель выиграть больше титулов «Большого шлема» в новом году.

«Конечно, главная цель — однажды стать № 1 в мире, но приоритет всегда остается за тем, чтобы хорошо выступать на турнирах Большого шлема. Так что я думаю, что цели у нас одинаковые», — сказала она в интервью Gulf News.

Для четвертой ракетки мира приоритетом является поддержание хорошей физической формы и успешное выступление на турнирах «Большого шлема».

В следующем году 24-летней теннисистке придется нелегко, ведь к тяжелому графику WTA Tour добавятся Олимпийские игры.