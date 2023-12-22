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08:51 (мск), источник: Vesti.kz

Елена Рыбакина назвала главную цель в карьере

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина назвала главную цель в своей карьере, сообщают Vesti.kz.

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Источник: BNP Paribas Open

Рыбакина стремится к первому месту в мировом рейтинге и ставит перед собой цель выиграть больше титулов «Большого шлема» в новом году.

«Конечно, главная цель — однажды стать № 1 в мире, но приоритет всегда остается за тем, чтобы хорошо выступать на турнирах Большого шлема. Так что я думаю, что цели у нас одинаковые», — сказала она в интервью Gulf News.

Для четвертой ракетки мира приоритетом является поддержание хорошей физической формы и успешное выступление на турнирах «Большого шлема».
В следующем году 24-летней теннисистке придется нелегко, ведь к тяжелому графику WTA Tour добавятся Олимпийские игры.

«Да, будет тяжело», — добавила финалистка Открытого чемпионата Австралии 2023 года. Рыбакина также определила области, в которых ей нужно совершенствоваться. «Я хочу улучшить физическую форму, потому что эта часть у меня всегда немного слабее, но на корте есть столько всего, что мы никогда не успеваем реализовать то, что говорит мне мой тренер», — сказала она.

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