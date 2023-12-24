Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Адмирал
31
Хоккей. КХЛ
16:30
Лада
Автомобилист
15
Футбол. Зарубежный
16:00
Вулверхэмптон
Челси
21
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Металлург Мг
23
Хоккей. КХЛ
14:00
Витязь
Динамо Мн
64
Хоккей. КХЛ
14:00
Спартак
Куньлунь РС
52
Все события
Фоторепортажи
15Переезд Месси в США и победа «Манчестер Сити» в ЛЧ: главные спортивные события года
28Матч звезд КХЛ
19:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведев отреагировал на возвращение Надаля

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев заявил, что теннисистам по-прежнему будет сложно победить 22-кратного победителя турниров Большого шлема испанца Рафаэля Надаля, несмотря на его долгое отсутствие из-за травмы.

Наверх
Источник: Пресс-служба ATP

Ранее Надаль перенес артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы в одной из клиник Барселоны. Последний раз Надаль выходил на корт в январе 2023 года, тогда он уступил из-за проблем с мышцами поясницы на Открытом чемпионате Австралии. Теннисист 1 декабря сообщил, что вернется на корт на турнире в Брисбене (Австралия) в январе.

«Его очень сложно победить. На самом деле с Рафой, возможно, я добился даже меньшего успеха, чем с Новаком (Джоковичем). У нас было несколько напряженных матчей, в которых я чувствовал, что могу победить, и по итогу он получал определенное преимущество. Так что для меня это будет большим испытанием, если мне придется встретиться с ним. Я не знаю на данный момент его форму, никто не знает, и как он с этим справится. Но судя по тому, что я видел, у него, кажется, дела идут хорошо, и это здорово для тенниса», — приводит слова Медведева Eurosport.

Надалю 37 лет, он является 22-кратным победителем турниров Большого шлема, рекордные 14 раз побеждал на «Ролан Гаррос».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Фигуристов наказали за правду? Чемпионат России начался со скандала
Навка заявила, что Исинбаева не будет работать против России
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь