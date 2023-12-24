Медведев отреагировал на возвращение Надаля

Ранее Надаль перенес артроскопию в районе подвздошно-поясничной мышцы в одной из клиник Барселоны. Последний раз Надаль выходил на корт в январе 2023 года, тогда он уступил из-за проблем с мышцами поясницы на Открытом чемпионате Австралии. Теннисист 1 декабря сообщил, что вернется на корт на турнире в Брисбене (Австралия) в январе.

«Его очень сложно победить. На самом деле с Рафой, возможно, я добился даже меньшего успеха, чем с Новаком (Джоковичем). У нас было несколько напряженных матчей, в которых я чувствовал, что могу победить, и по итогу он получал определенное преимущество. Так что для меня это будет большим испытанием, если мне придется встретиться с ним. Я не знаю на данный момент его форму, никто не знает, и как он с этим справится. Но судя по тому, что я видел, у него, кажется, дела идут хорошо, и это здорово для тенниса», — приводит слова Медведева Eurosport.