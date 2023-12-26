Арина Соболенко высказалась о победе над Еленой Рыбакиной
Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о победах над первой ракеткой мира Игой Свентек и казахстанской Еленой Рыбакиной на турнире Мировая теннисная лига, передают Vesti.kz.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о победах над первой ракеткой мира Игой Свентек и казахстанской Еленой Рыбакиной на турнире Мировая теннисная лига, передают Vesti.kz.
«Мы провели много отличных игр друг против друга. Честно говоря, мы не отыграли весь матч, а сыграли только сет. Конечно, очень хорошо проводить такие встречи перед началом следующего сезона. Я думаю, что мы показали действительно отличный теннис, отличный уровень, и очень здорово, что это было в преддверии нового сезона», — приводит Tennis World слова спортсменки.
Соболенко занимает вторую строчку в мировом рейтинге, тогда как Рыбакина является четвертой ракеткой мира.