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26 декабря, источник: Vesti.kz

Арина Соболенко высказалась о победе над Еленой Рыбакиной

Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о победах над первой ракеткой мира Игой Свентек и казахстанской Еленой Рыбакиной на турнире Мировая теннисная лига, передают Vesti.kz.

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Источник: WTA

«Мы провели много отличных игр друг против друга. Честно говоря, мы не отыграли весь матч, а сыграли только сет. Конечно, очень хорошо проводить такие встречи перед началом следующего сезона. Я думаю, что мы показали действительно отличный теннис, отличный уровень, и очень здорово, что это было в преддверии нового сезона», — приводит Tennis World слова спортсменки.

Соболенко занимает вторую строчку в мировом рейтинге, тогда как Рыбакина является четвертой ракеткой мира.

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