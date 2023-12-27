Новак Джокович: надеюсь, смогу успешно играть до 40 лет или дольше

«Том Брэди — отличный пример чемпиона и человека, который сделал долгую и яркую карьеру. Он посвятил много часов заботе о себе, восстановлению, постарался, чтобы ни один аспект тела и разума не остался без внимания. И при этом вся его карьера была успешной.



Мы знакомы лично, я многому у него научился и надеюсь, что смогу играть до 40 лет, а может быть, и дольше — посмотрим.



Сейчас я прекрасно чувствую себя в своём теле и показываю очень высокий уровень тенниса. 2023-й был одним из лучших сезонов в моей жизни, и зачем заканчивать, если ты по-прежнему отлично играешь? Так что я продолжу и буду просто играть год за годом, а там посмотрим, насколько далеко я зайду», — приводит слова Джоковича Reuters.