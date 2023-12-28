Одна из самых красивых теннисисток мира публикует смелые фото, но несчастна в личной жизни

31-летняя итальянская теннисистка Камила Джорджи не выходила на корт после поражения от Марии Саккари (2:6, 2:6) в ⅛ финала «тысячника» в Гвадалахаре в сентябре. Камила завершила сезон на 53-м месте в рейтинге WTA, что является не таким уж плохим результатом.

В 2023 году Джорджи дошла до третьего раунда Australian Open и выиграла турнир категории 250 в Мериде. Именно эти результаты, главным образом, позволили ей держаться на уровне крепкого середняка тура.

Карьера Джорджи близится к завершению. С одной стороны, Камила выступала не так уж плохо. Она выходила в четвертьфинал Уимблдона в 2018-м, пребывала в топ-30 мирового рейтинга, пару раз добиралась до четвёртого раунда на турнирах «Большого шлема» (US Open — 2013, «Ролан Гаррос» — 2022), выиграла «Мастерс» в Монреале в 2021-м.

С другой — в случае Джорджи приходится говорить о нереализованном потенциале. Одна из самых красивых теннисисток мира могла бы добиться намного большего как на корте, так и за его пределами. Проблема в том, что Камила принимала не лучшие деловые решения. Едва ли не главной её ошибкой считается бессменная работа со своим отцом и по совместительству тренером.

Камила Джорджи родилась в 1991 году в итальянском городе Мачерата в семье аргентинских эмигрантов Серджио и Клаудии. В детстве Камила занималась спортивной гимнастикой, но с пяти лет решила посвятить себя теннису.

КАМИЛА ДЖОРДЖИ | Источник: Соцсети

На корт девушка пришла при содействии отца, который всегда славился своим жёстким характером. Серджио Джорджи участвовал в Фолклендском конфликте 1982 года между Аргентиной и Великобританией. В армии он научился железной дисциплине, поэтому не давал спуску дочери и сильно нагружал её на тренировках, несмотря на совсем юный возраст.

Усердная работа окупилась. Камила начала выделяться своими физическими данными на фоне сверстников. Она впечатляла зрителей мощным форхендом и подачей, в целом отличалась агрессивными действиями по всей площади корта и регулярными выходами к сетке. Когда Джорджи исполнилось восемь лет, на неё обратил внимание знаменитый тренер Ник Боллетьери, который в разные годы работал с 12 первыми ракетками мира в мужском и женском разрядах, включая Марию Шарапову, Анну Курникову, Андре Агасси, Серену и Винус Уильямс, Джима Курье, Бориса Беккера, Монику Селеш, Томми Хааса, Марсело Риоса, Елену Янкович.

Многим звёздам Боллетьери помог реализоваться на самом раннем этапе карьеры. Ник обладал особым чутьём не только на талант игроков, но и на их потенциальную медийную популярность, как в случае с Андре Агасси, Марией Шараповой и Анной Курниковой. В Джорджи Боллетьери видел не меньший потенциал, чем у Шараповой. Именно поэтому он пошёл на почти беспрецедентные меры — пригласил Камилу на бесплатное обучение в своей академии во Флориде с выплатой стипендии. Ранее подобное предложение Ник делал только Шараповой.

Серджио Джорджи отпустил дочь в академию Боллетьери, но отношения с Ником и его командой у него сразу не заладились. Серджио не обладал деловой хваткой и способностью мыслить на перспективу. Ещё в 2000 году он отверг идею Боллетьери, чтобы интересы Камилы представлял агент Макс Айзенбад, в конечном счёте успешно работавший с Марией Шараповой и другими звёздами тенниса. Серджио решил сам вести дела дочери.

СЕРДЖИО ДЖОРДЖИ – ОТЕЦ И ТРЕНЕР КАМИЛЫ ДЖОРДЖИ

Большая проблема возникла, когда 14-летняя Камила переросла юниорский уровень и собиралась дебютировать на взрослом. В профессиональном туре теннисисткам нужно больше денег, чтобы оплачивать многочисленные переезды, проживание в отелях, услуги команды и другие расходы. Боллетьери в начале 2000-х разменял восьмой десяток лет и практически отошёл от дел. Вместо Ника в процесс был погружён его многолетний партнёр Сэнди Миттлман. Сэнди предложил взять на себя все теннисные расходы Камилы, а взамен от итальянки требовалось просто представлять открытый им международный спортивный клуб в городе Манчестер, штат Массачусетс.

Миттлман не сомневался, что Джорджи ждёт грандиозный успех на корте и она привлечёт в его клуб множество клиентов в будущем.

«Я провёл с Камилой на корте один час. Просто лично хотел увидеть, как она играет. Я сразу понял, что эта девушка способна быть в топ-10 рейтинга WTA», — заявил Миттлман.

В итоге всё ограничилось недолгой тренировкой. Серджио Джорджи отказался от предложения Миттлмана. Он решил искать деньги для развития карьеры дочери у частных инвесторов. Заключал индивидуальные договорённости с обеспеченными людьми в США, Европе, Израиле (у Камилы есть еврейские корни по отцовской линии), которые покрывали расходы теннисистки в обмен на процент от будущих призовых. Ничего хорошего из этого не получилось. Серджио Джорджи конфликтовал со спонсорами и часто просто не выполнял взятые на себя обязательства.

Камила на раннем этапе карьеры фактически обеспечивала сама себя. Она участвовал в турнирах ITF с призовыми до $ 50 тыс., периодически выигрывала их или доходила до поздних стадий. Приходилось на многом экономить. Например, ездить на соревнования по Европе на поезде, в то время как её коллеги путешествовали на самолётах. Всё из-за того, что отец должным образом не умел вести дела.

В основную сетку турниров «Большого шлема» Джорджи впервые пробилась на Уимблдоне-2011. Проиграла болгарке Цветане Пиронковой в первом раунде, но всё равно заявила о себе. Настоящий прорыв случился в следующем году. 20-летняя Джорджи на том же Уимблдоне сенсационно дошла до четвёртого раунда, где уступила третьей ракетке мира Агнешке Радваньской. Джорджи поднялась в топ-100 рейтинга WTA благодаря этому результату.

С тех пор и по сегодняшний день Камила держалась на уровне крепкого середняка. Она выиграла турниры в Хертогенбосхе (2015), Линце (2018), Монреале (2021), Мериде (2023). В 2018 году дошла до четвертьфинала Уимблдона (проиграла в трёх сетах легендарной Серене Уильямс) и поднялась на лучшее для себя 26-е место в рейтинге WTA. Это не такие уж слабые достижения, но Джорджи могла достичь большего. У неё были яркие вспышки, свидетельствующие о нереализованном потенциале. Например, в августе 2022-го итальянка семь раз обыграла соперниц из топ-10 на отрезке из девяти матчей. А годом ранее Камила, будучи 71-й ракеткой мира, семь раз одолевала представительниц первой десятки на дистанции из восьми игр. В её активе также есть победы над чемпионками ТБШ и бывшими первыми ракетками мира Каролиной Возняцки, Марией Шараповой и Викторией Азаренко. Джорджи смело можно назвать главной грозой фавориток среди теннисисток, которые не считаются суперзвёздами.

Основные недостатки Камилы — отсутствие стабильности на длинной дистанции, прямолинейность тенниса и психологическая неустойчивость. Винить в этом можно не только теннисистку, но и её тренера. В итальянских СМИ недостаточная квалификация Серджио Джорджи называется причиной того, что Камила не вышла на элитный уровень. Говорят, что он просто не разбирается в теннисе, прививает своей дочери слишком примитивный и предсказуемый стиль игры, излишне давит на неё самим фактом своего присутствия на трибунах. Примечательно, что Джорджи взяла свой главный титул в карьере на «тысячнике» в Монреале в 2021-м, когда рядом не было отца. Он не приехал в Канаду из-за жёстких коронавирусных ограничений.

Серджио Джорджи действительно не предоставлял весомых оснований верить в то, что отлично разбирается в теннисе. На матчах Камилы он не раз отличался скандальным поведением. Например, неоднократно издавал странные звуки, чтобы отвлечь соперниц Камилы, угрожал судьям. На «Мастерсе» в Риме в 2021-м рефери даже пришлось вызывать секьюрити и супервайзера, чтобы угомонить Серджио.

Камиле не раз задавали вопрос по поводу того, что отец тренирует её на протяжении всей жизни и оказывает слишком большое давление. Теннисистка постоянно вступалась за него.

«Всё время говорят о моём отце: что он меня контролирует, что он очень властный. Это неправда. Я посвящаю ему каждый успех, он всегда меня тренировал, с самого начала в меня верил: я всем ему обязана. Неправда, что он просит меня играть до 40 лет: у меня нет никаких ограничений, последнее слово всегда за мной. Прежде всего он мой отец. Никто не поддержит тебя так, как отец, никто не будет так в тебя верить. Мне никогда не приходило в голову сменить тренера. На корте для меня он тоже лучший, потому что всё видит. Он разбирается в спорте, не только в теннисе. Он поднял меня с нуля на 26-е место в мире, поэтому я не очень понимаю критику. Нужно гораздо больше ценить проделанную им работу.



Я люблю спорт благодаря ему, он меня этому научил, поэтому я буду с ним до конца карьеры и никогда не заменю. Самое интересное, что все те люди, которые к нему придираются, при личной встрече ничего не говорят, это самое печальное. Да, я отклонила много предложений от тренеров, но я никогда не думала о переменах. С моей точки зрения, наши отношения улучшались с годами, поскольку мы лучше узнавали друг друга. Когда вы настолько хорошо друг друга узнаёте, вы будете максимально друг друга уважать. Тренировки проходят стабильно, ты знаешь, что нужно делать на корте, а за его пределами тренер становится отцом. Это очень гармоничные отношения, я понимаю, что мне с ним очень повезло. Не думаю, что когда-нибудь смогу работать с другим тренером, потому что знаю, что он делает это не из любви, а ради чего-то другого. И мне это не нравится», — утверждает Джорджи.

КАМИЛА ДЖОРДЖИ ОТРИЦАЕТ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ОТЦА НА ЕЁ КАРЬЕРУ | Источник: Соцсети

В 31 год уже действительно поздно менять тренера, но карьера Камилы могла пойти совсем иначе, если бы она на раннем её этапе сотрудничала с другими, более именитыми специалистами. Попадание в топ-10 и победы на ТБШ могли стать реальностью, поскольку технические и физические данные итальянки вполне способствовали доминированию на корте. Но Камиле не хватило решительности отвергнуть влияние своего отца, которого в Италии никто, кроме неё самой, не считает большим профессионалом.

Джорджи — довольно добрая и мягкая девушка, но чрезмерная опека отца точно не идёт ей на пользу. Серджио Джорджи очень сильно контролирует дочь. Камила признавалась, что у неё нет подруг в WTA-туре. Одна из причин — отец против. Серджио не уважает остальных теннисисток, что неоднократно демонстрировал даже во время матчей дочери.

Кроме того, Джорджи скрывает свою личную жизнь. В 2016 году она объявила о помолвке со своим бойфрендом Джакомо Миччини — малоизвестным итальянским теннисистом, который не входил в топ-1000 рейтинга ATP.

Вскоре после помолвки они расстались, Камила удалила из соцсетей все фото с ним. Также ей приписывали отношения с аргентинским теннисистом Сантьяго Родригесом Таверной, но и здесь счастья не сложилось. Вполне возможно, женихов «забраковал» Серджио Джорджи, у которого не складываются долгосрочные отношения с «чужаками», особенно когда речь о его дочери. Сейчас Камила одинока. Не факт, что она скоро обретёт счастье в личной жизни.

КАМИЛА ДЖОРДЖИ С БЫВШИМ БОЙФРЕНДОМ ДЖАКОМО МИЧЧИНИ | Источник: Соцсети

Камила всё-таки позволяет себе определённую вольность. Она регулярно радует фанатов эпатажными нарядами на корте и откровенными фото в соцсетях. В большей степени это связано с продвижением семейного бренда женской одежды. К счастью, здесь Серджио Джорджи не перечит дочери.

Порталы La Gazzetta dello Sport, ESPN, Sports Illustrated включали итальянку в топ-10 самых красивых спортсменок мира. Среди теннисисток компанию в этих рейтингах ей составляли только Мария Шарапова и Эжени Бушар.

Привлекательность в совокупности с громкими победами на корте могли бы сделать Джорджи сверхбогатой. От спонсоров не было бы отбоя. Главное условие — достичь чего-то значимого в теннисе. Конечно, вряд ли бы Камила заработала состояние $ 196 млн, как у пятикратной чемпионки ТБШ Марии Шараповой, но десятки миллионов долларов точно могла.

КАМИЛА ДЖОРДЖИ ЧАСТО ПУБЛИКУЕТ ОТКРОВЕННЫЕ ФОТО В СОЦСЕТЯХ | Источник: Соцсети

Показателен пример британки Эммы Радукану, которая выиграла US Open в 2021-м, после чего не добилась вообще ничего. После победы на мэйджоре Эмма получает огромные деньги от рекламных сделок. Только в этом году она заработала $ 15 млн вне корта, в то время как теннисные призовые составили всего лишь $ 200 тыс. На Радукану оказывает значительное влияние её отец Ион, но он не тренирует её. Отчасти под его влиянием Эмма регулярно меняет наставников, но всё-таки отец не указывает ей, как нужно играть на корте, не давит психологически, как Серджио Джорджи на свою дочь.

Даже победа на мэйджоре не является обязательным условием для огромных доходов вне корта. Анна Курникова вообще не выиграла ни одного титула WTA в женском одиночном разряде, но в 16 лет дошла до полуфинала Уимблдона-1997 и обратила на себя внимание. Уже с начала 2000-х Анна отдала приоритет карьере модели, что принесло ей немало денег. Прямо сейчас состояние Курниковой равно около $ 67 млн. Джорджи не обязательно было копировать путь Курниковой, всё-таки теннис достаточно важен для итальянки. Однако факт остаётся фактом. Камила определённо могла заработать намного больше денег.

В данный момент состояние Джорджи оценивается в $ 7 млн. Большая его часть приходится на теннисные призовые — $ 6,22 млн за карьеру. От спонсорских сделок Камила получает сравнительно мизерные суммы. У Джорджи есть контракт с производителем спортивной экипировки Yonex, но она не является его главной клиенткой среди теннисисток и других спортсменок. Кроме того, итальянка представляет бренд женской одежды Giomila, который основала вместе с матерью-дизайнером Клаудией Джорджи.

Часто Камила выходит на корт в модных нарядах, которые сама разрабатывала вместе с матерью. Ещё есть ситуативная реклама в соцсетях, в самой крупной из которых насчитывается 724 тыс. подписчиков. Это немало для WTA-тура, но опять же Камила могла бы собрать куда больше аудитории при должном уровне раскрутки. На этом, по сути, всё. Вероятно, многие серьёзные бренды (хотя бы из Италии) не рискуют связываться с Камилой, в том числе учитывая влияние и репутацию её отца.

Конечно, $ 7 млн на счетах заслуживают уважения. Джорджи точно нельзя назвать бедной. На корте она тоже добилась многого. Не стала суперзвездой тенниса, хотя при этом регулярно обыгрывала представительниц топ-10 и первых ракеток мира, брала статусные титулы на уровне WTA, далеко заходила на ТБШ. Камила — достойная теннисистка, но чувство не до конца реализованного потенциала на корте и за его пределами в её отношении останется. Семейные связи — это хорошо, однако иногда нужно идти наперекор самым близким людям, даже родному отцу.