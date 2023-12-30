Матч теннисного турнира в Австралии прервали из-за выползшей на корт змеи

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240119&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Матч на турнире ATP в австралийском Брисбене был прерван из-за выползшей на корт ядовитой змеи. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел во время встречи квалификационного раунда между австрийцем Домиником Тимом и австралийцем Джеймсом Маккейбом.

После первого сета, который Тим проиграл со счетом 2:6, зрители заметили около корта змею. В итоге сотрудники арены поймали рептилию — ей оказалась 50-сантиметровая сетчатая коричневая змея. Это одна из самых ядовитых сухопутных змей.

Пойманную рептилию унесли с корта, и теннисисты смогли продолжить матч.

Примечательно, что Тим уступал со счетом 2:6, 3:5 (0:40), но в итоге завершил встречу победой — 2:6, 7:6 (7:4), 6:4.

Тим, чемпион US Open 2020 года, сейчас занимает 98-е место в рейтинге ATP. За выход в основную сетку он поспорит с итальянцем Джулио Дзеппьери.