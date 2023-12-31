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10:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Стало известно, с кем Рафаэль Надаль проведет первый матч после годовой паузы

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль узнал первого соперника на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).

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Источник: Reuters

Им стал чемпион US Open — 2020, бывшая третья ракетка мира представитель Австрии Доминик Тим, который успешно преодолел квалификационный раунд.

Надаль лидирует в очных встречах с Тимом со счётом 9−6, при этом Доминик выиграл два последних матча в 2020 году.

Напомним, в Брисбене Надаль (WC) проведёт свой первый официальный матч после почти годовой паузы. 37-летний испанец практически полностью пропустил прошлый сезон: он серьёзно травмировался во время матча во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги.

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