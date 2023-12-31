Стало известно, с кем Рафаэль Надаль проведет первый матч после годовой паузы

Им стал чемпион US Open — 2020, бывшая третья ракетка мира представитель Австрии Доминик Тим, который успешно преодолел квалификационный раунд.
Надаль лидирует в очных встречах с Тимом со счётом 9−6, при этом Доминик выиграл два последних матча в 2020 году.
Напомним, в Брисбене Надаль (WC) проведёт свой первый официальный матч после почти годовой паузы. 37-летний испанец практически полностью пропустил прошлый сезон: он серьёзно травмировался во время матча во втором круге Australian Open — 2023, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги.