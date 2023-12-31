Стало известно, с кем Рафаэль Надаль проведет первый матч после годовой паузы

Им стал чемпион US Open — 2020, бывшая третья ракетка мира представитель Австрии Доминик Тим, который успешно преодолел квалификационный раунд.

Надаль лидирует в очных встречах с Тимом со счётом 9−6, при этом Доминик выиграл два последних матча в 2020 году.