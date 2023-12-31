14-летняя экс-россиянка Ксения Ефремова завоевала крупнейший титул в карьере

Она выиграла взрослый турнир ITF W15, который прошёл в Монастире (Тунис). В финале соревнований Ефремова обыграла немку Селину Даль 7:6 (7:5), 6:0.

Напомним, в карьере юной Ефремовой это лишь второй взрослый турнир. В первом она дошла до четвертьфинала, но уступила Маре Гае из Румынии (1259-е место в рейтинге WTA).

В сентябре Ефремова получила гражданство Франции и теперь выступает под флагом этой страны. С девяти лет она тренируется в академии Патрика Муратоглу и делает успехи в теннисе, несмотря на юный возраст. Сам Муратоглу часто высказывается о результатах Ефремовой в социальных сетях.