Надаль одержал первую победу после травмы

ТАСС, 2 января. Испанец Рафаэль Надаль победил австрийца Доминика Тима в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в австралийском Брисбене.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу Надаля, который попал в основную сетку благодаря специальному приглашению. Тим прошел в основную часть соревнований после победы в квалификации. Следующим соперником испанца будет победитель матча Аслан Карацев (Россия) — Джейсон Кублер (Австралия).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240132&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Надаль провел первый матч в одиночном разряде с 18 января 2023 года, когда проиграл американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open и досрочно завершил сезон из-за травмы.

31 декабря Надаль провел первый матч после повреждения, в игре парного разряда на турнире в Брисбене он и его соотечественник Марк Лопес уступили австралийцам Марку Пёрселлу и Джордану Томпсону (4:6, 4:6).

В связи с пропуском сезона-2023 Надаль впервые с апреля 2005 года выпал из топ-10 мирового рейтинга, являясь рекордсменом по количеству недель подряд, проведенных в десятке рейтинга ATP (912). Ранее испанский теннисист неоднократно заявлял, что сезон-2024 может стать последним в его профессиональной карьере.

Надалю 37 лет, на данный момент он занимает 672-е место в рейтинге ATP. На его счету 92 победы на турнирах под эгидой организации, в том числе 22 — на турнирах Большого шлема, по этому показателю он уступает только сербу Новаку Джоковичу (24 титула). Испанец 209 недель возглавлял мировой рейтинг. Он является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году Надаль победил в одиночном разряде, а в 2016 году вместе с Лопесом — в парном. В составе национальной сборной Надаль стал пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.

Тиму 30 лет, он является 98-й ракеткой мира, ранее спортсмен занимал третью строчку в мировом рейтинге. На его счету 17 побед на турнирах ATP. В 2020 году он выиграл US Open, также австриец трижды выходил в финал турниров Большого шлема — Australian Open (2020) и Roland Garros (2018, 2019), где дважды уступил Надалю. В матчах между Надалем и Тимом счет стал 10−6 в пользу испанца, спортсмены провели первую встречу с ноября 2020 года, когда австрийский теннисист одолел соперника в матче группового этапа Итогового турнира ATP.