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10:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Касаткина пробилась в ¼ финала турнира в Брисбене

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в ¼ финала турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого превышает 1,7 миллиона долларов.

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Источник: AP 2023

В матче третьего круга Касаткина (5-й номер посева) переиграла польку Магду Линетт (9) со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.

За выход в полуфинал соревнований Касаткина поспорит с победительницей матча между белоруской Ариной Соболенко (1) и китаянкой Чжу Линь (15).

Также пробилась в ¼ финала белоруска Виктория Азаренко (8), которая ранее в четверг переиграла француженку Клару Бюрель со счетом 7:5, 6:2. За выход в полуфинал Азаренко поборется с латвийкой Еленой Остапенко (3).

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