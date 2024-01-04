Касаткина пробилась в ¼ финала турнира в Брисбене
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в ¼ финала турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого превышает 1,7 миллиона долларов.
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в ¼ финала турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого превышает 1,7 миллиона долларов.
В матче третьего круга Касаткина (5-й номер посева) переиграла польку Магду Линетт (9) со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.
За выход в полуфинал соревнований Касаткина поспорит с победительницей матча между белоруской Ариной Соболенко (1) и китаянкой Чжу Линь (15).
Также пробилась в ¼ финала белоруска Виктория Азаренко (8), которая ранее в четверг переиграла француженку Клару Бюрель со счетом 7:5, 6:2. За выход в полуфинал Азаренко поборется с латвийкой Еленой Остапенко (3).