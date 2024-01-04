Касаткина пробилась в ¼ финала турнира в Брисбене

За выход в полуфинал соревнований Касаткина поспорит с победительницей матча между белоруской Ариной Соболенко (1) и китаянкой Чжу Линь (15).

Также пробилась в ¼ финала белоруска Виктория Азаренко (8), которая ранее в четверг переиграла француженку Клару Бюрель со счетом 7:5, 6:2. За выход в полуфинал Азаренко поборется с латвийкой Еленой Остапенко (3).