Рыбакина повесила «баранку» экс-первой ракетке мира и выиграла второй матч в году

В ⅛ финала Рыбкина встречалась с 30-й ракеткой мира Элизе Мертенс из Бельгии. В первой партии казахстанка отдала сопернице всего один гейм (6:1), а во второй и вовсе повесила ей «баранку» — 6:0. Матч продолжался 58 минут.

Это была пятая очная встреча теннисисток. Теперь счет 4−1 в пользу Рыбакиной.

За выход в полуфинал турнира Brisbane International Рыбакина встретится с победительницей пары Вероника Кудерметова (№ 16) — Анастасия Потапова (№ 28).