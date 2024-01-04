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11:32 (мск), источник: Vesti.kz

Рыбакина повесила «баранку» экс-первой ракетке мира и выиграла второй матч в году

Лучшая теннисистка Казахстана и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира серии WTA 500 — Brisbane Internationalв Брисбене (Австралия), сообщают Vesti.kz.

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Источник: Reuters

В ⅛ финала Рыбкина встречалась с 30-й ракеткой мира Элизе Мертенс из Бельгии. В первой партии казахстанка отдала сопернице всего один гейм (6:1), а во второй и вовсе повесила ей «баранку» — 6:0. Матч продолжался 58 минут.

Это была пятая очная встреча теннисисток. Теперь счет 4−1 в пользу Рыбакиной.

За выход в полуфинал турнира Brisbane International Рыбакина встретится с победительницей пары Вероника Кудерметова (№ 16) — Анастасия Потапова (№ 28).

Мертенс — бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге, за свою карьеру выиграла три турнира «Большого шлема»: Australian Open, Уимблдон и US Open (в парном разряде).

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