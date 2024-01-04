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13:25 (мск), источник: ТАСС

Потапова обыграла Кудерметову и вышла четвертьфинал теннисного турнира в Брисбене

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:7 (7:9), 6:4.

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Источник: Reuters

ТАСС, 4 января. Россиянка Анастасия Потапова обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Брисбене.

Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:7 (7:9), 6:4 в пользу Потаповой, посеянной на турнире под 11-м номером. У Кудерметовой был шестой номер посева. В четвертьфинале Потапова сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (2-й номер посева), которая обыграла бельгийку Элизе Мертенс (13).

Ранее в четверг в ¼ финала вышли Дарья Касаткина, обыгравшая польку Магду Линетт, и Мирра Андреева, которая победила представительницу Австралии Арину Родионову.

Потаповой 22 года, в рейтинге WTA она занимает 28-е место. На счету спортсменки две победы на соревнованиях под эгидой ассоциации. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии (2021), Открытого чемпионата Франции (2023) и Уимблдона (2023).

Кудерметовой 26 лет, в рейтинге WTA она занимает 16-е место, на ее счету две победы в турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. В парном рейтинге Кудерметова занимает 29-ю позицию, на ее счету семь побед на турнирах WTA в паре. В 2022 году вместе с Мертенс она выиграла Итоговый турнир WTA.

Турнир в Брисбене относится к категории WTA 500. Он проводится на покрытии «хард» и завершится 7 января. Общий фонд турнира — более $1,7 млн. Действующей победительницей является вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2015).

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