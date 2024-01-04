Арина Соболенко вышла в ¼ финала турнира в Брисбене

В матче третьего круга соперницей Соболенко была китайская теннисистка Чжу Линь, занимающая 33-е место в рейтинге WTA. Игра, продолжавшаяся 1 час 9 минут, завершилась победой второй ракетки мира со счётом 6:1, 6:0. Белорусская теннисистка девять раз подала навылет против одного эйса у соперницы и допустила две двойные ошибки против четырёх у Чжу Линь.