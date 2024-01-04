Рублев пробился в ¼ финала турнира в Гонконге

Рублев пробился в ¼ финала турнира в Гонконге

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев вышел в ¼ финала теннисного турнира в Гонконге, призовой фонд которого превышает 660 тысяч долларов.