Рублев пробился в ¼ финала турнира в Гонконге
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев вышел в ¼ финала теннисного турнира в Гонконге, призовой фонд которого превышает 660 тысяч долларов.
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев вышел в ¼ финала теннисного турнира в Гонконге, призовой фонд которого превышает 660 тысяч долларов.
В матче второго круга Рублев (1-й номер посева) победил британца Лиама Броуди со счетом 6:4, 7:6 (10:8). Встреча продолжалась 1 час 50 минут.
За выход полуфинал соревнований Рублев поспорит с французом Артюром Фисом (8).