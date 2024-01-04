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15:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рублев пробился в ¼ финала турнира в Гонконге

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев вышел в ¼ финала теннисного турнира в Гонконге, призовой фонд которого превышает 660 тысяч долларов.

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Источник: Reuters

В матче второго круга Рублев (1-й номер посева) победил британца Лиама Броуди со счетом 6:4, 7:6 (10:8). Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

За выход полуфинал соревнований Рублев поспорит с французом Артюром Фисом (8).

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