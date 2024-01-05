Касаткина проиграла Соболенко в четвертьфинале турнира WTA в Брисбене

ТАСС, 5 января. Россиянка Дарья Касаткина уступила белоруске Арине Соболенко в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Брисбене.

Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу Соболенко, посеянной на турнире под первым номером, у Касаткиной был пятый номер посева. В полуфинале Соболенко, являющаяся действующей победительницей турнира, сыграет с соотечественницей Викторией Азаренко.

Касаткина была последней россиянкой на турнире. Ранее в пятницу Анастасия Потапова не смогла доиграть матч с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, Мирра Андреева проиграла чешке Линде Носковой.

Соболенко 25 лет, она является второй ракеткой мира. На счету белоруски 13 титулов под эгидой WTA, в 2023 году она выиграла Открытый чемпионат Австралии. Также белоруска дважды становилась победительницей турниров Большого шлема в парном разряде: в паре с бельгийкой Элизе Мертенс она в 2019 году выиграла Открытый чемпионат США, а в 2021-м — Открытый чемпионат Австралии.

Касаткиной 26 лет, она занимает 18-е место в рейтинге WTA, на ее счету 6 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.