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13:39 (мск), источник: ТАСС

Касаткина проиграла Соболенко в четвертьфинале турнира WTA в Брисбене

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу белорусской теннисистки.

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Источник: AP 2023

ТАСС, 5 января. Россиянка Дарья Касаткина уступила белоруске Арине Соболенко в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Брисбене.

Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу Соболенко, посеянной на турнире под первым номером, у Касаткиной был пятый номер посева. В полуфинале Соболенко, являющаяся действующей победительницей турнира, сыграет с соотечественницей Викторией Азаренко.

Касаткина была последней россиянкой на турнире. Ранее в пятницу Анастасия Потапова не смогла доиграть матч с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, Мирра Андреева проиграла чешке Линде Носковой.

Соболенко 25 лет, она является второй ракеткой мира. На счету белоруски 13 титулов под эгидой WTA, в 2023 году она выиграла Открытый чемпионат Австралии. Также белоруска дважды становилась победительницей турниров Большого шлема в парном разряде: в паре с бельгийкой Элизе Мертенс она в 2019 году выиграла Открытый чемпионат США, а в 2021-м — Открытый чемпионат Австралии.

Касаткиной 26 лет, она занимает 18-е место в рейтинге WTA, на ее счету 6 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Турнир в Брисбене относится к категории WTA 500. Он проводится на покрытии «хард» и завершится 7 января. Общий фонд турнира — более $1,7 млн. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2015).

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