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17:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Рафаэль Надаль проиграл Томпсону в четвертьфинале турнира в Брисбене

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, занимающий после длительного отсутствия в туре 672-е место в рейтинге ATP, не смог выйти в полуфинал турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия).

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Источник: AP 2023

В четвертьфинале испанец уступил австралийскому теннисисту Джордану Томпсону (55-я ракетка мира).

Матч, продолжавшийся 3 часа 26 минут, завершился победой Томпсона со счётом 5:7, 7:6 (8:6), 6:3. Надаль выполнил семь эйсов против восьми у соперника и допустил две двойные ошибки против трёх у Джордана Томпсона.

В полуфинале хардового турнира с призовым фондом $ 661 585 австралиец сыграет с болгарским теннисистом Григором Димитровым (14-е место в рейтинге ATP), прошедшим в четвертьфинале австралийца Ринки Хидзикату (6:1, 6:4).

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