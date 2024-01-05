Рафаэль Надаль проиграл Томпсону в четвертьфинале турнира в Брисбене

Матч, продолжавшийся 3 часа 26 минут, завершился победой Томпсона со счётом 5:7, 7:6 (8:6), 6:3. Надаль выполнил семь эйсов против восьми у соперника и допустил две двойные ошибки против трёх у Джордана Томпсона.