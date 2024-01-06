Елена Рыбакина выиграла право на первый финал года

Соперницей четвертой ракетки мира из Казахстана стала занимающая 40-е место в мировом рейтинге Линда Носкова из Чехии. Для победы Рыбакиной хватило часа и пяти минут. Счет по сетам: (6:3, 6:2). Этот успех стал третьим для Елены в противостоянии теннисисток. При этом она ни разу не проиграла сопернице.