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13:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Арина Соболенко вышла в финал турнира в Брисбене, в двух сетах обыграв Викторию Азаренко

Победительница Открытого чемпионата Австралии — 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).

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Источник: Reuters

В полуфинальном поединке посеянная под первым номером Соболенко со счётом 6:2, 6:4 обыграла двукратную победительницу турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира соотечественницу Викторию Азаренко. Встреча белорусок продлилась 1 час 30 минут. Соболенко 10 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Азаренко три эйса, три двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

За первый титул в этом сезоне Соболенко сразится с чемпионкой Уимблдона-2022, четвёртой ракеткой мира казахстанкой Еленой Рыбакиной (2).

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