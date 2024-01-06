Арина Соболенко вышла в финал турнира в Брисбене, в двух сетах обыграв Викторию Азаренко

В полуфинальном поединке посеянная под первым номером Соболенко со счётом 6:2, 6:4 обыграла двукратную победительницу турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира соотечественницу Викторию Азаренко. Встреча белорусок продлилась 1 час 30 минут. Соболенко 10 раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Азаренко три эйса, три двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.