Рублев вышел в финал теннисного турнира в Гонконге

ТАСС, 6 января. Россиянин Андрей Рублев победил китайца Цзюньчэня Шана в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в Гонконге.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:3 в пользу Рублева, посеянного на турнире под первым номером. В финале российский теннисист 7 января встретится с финном Эмилем Руусувуори.

Рублеву 26 лет, он располагается на пятой позиции в рейтинге ATP. Спортсмен выиграл 14 турниров под эгидой организации в одиночном разряде и 4 в парном, на турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Шану 18 лет, он занимает 183-е место в рейтинге ATP. Китайский теннисист дебютировал в профессиональном туре в 2021 году, он ни разу не побеждал на турнирах ATP. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход во второй раунд Открытого чемпионата Австралии в 2023 году.