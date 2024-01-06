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14:31 (мск), источник: ТАСС

Рублев вышел в финал теннисного турнира в Гонконге

Андрей Рублев победил китайца Цзюньчэня Шана со счетом 4:6, 6:2, 6:3.

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Источник: Reuters

ТАСС, 6 января. Россиянин Андрей Рублев победил китайца Цзюньчэня Шана в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в Гонконге.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:3 в пользу Рублева, посеянного на турнире под первым номером. В финале российский теннисист 7 января встретится с финном Эмилем Руусувуори.

Рублеву 26 лет, он располагается на пятой позиции в рейтинге ATP. Спортсмен выиграл 14 турниров под эгидой организации в одиночном разряде и 4 в парном, на турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Шану 18 лет, он занимает 183-е место в рейтинге ATP. Китайский теннисист дебютировал в профессиональном туре в 2021 году, он ни разу не побеждал на турнирах ATP. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход во второй раунд Открытого чемпионата Австралии в 2023 году.

Турнир в Гонконге относится к категории ATP 250 и проводится на покрытии «хард». Соревнования завершатся 7 января. Призовой фонд превышает $661 тыс. Турнир не проводился с 2002 года. Из россиян турнир выигрывал Андрей Ольховский — в 1996 году в парном разряде.

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