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15:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Мария Шарапова опубликовала солнечные фото из Марокко

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях новые фото из Марокко, где проводит первые дни 2024 года с семьёй — возлюбленным Алексом Гилксом и сыном Теодором.

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Источник: Соцсети
Источник: Соцсети
Источник: Соцсети

«Этот новогодний день получил (горбатый) лайк», — подписала фото Шарапова.

Шарапова завершила карьеру в 2020 году. Мария — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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