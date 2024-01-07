Рыбакина повесила «баранку» Соболенко в финале Брисбена. Арина даже вызывала врача

В воскресенье, 7 января, на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) состоялся финальный матч. Участницами битвы за титул стали те спортсменки, от которых этого и ожидали, а именно победительница Australian Open 2023 года белоруска Арина Соболенко, занимающая второе место в мировом рейтинге, и чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина из Казахстана, четвёртая ракетка мира.

Соболенко и Рыбакина, посеянные первой и второй соответственно, на этом турнире ни разу не дали повода усомниться в своём превосходстве над соперницами. Белорусская теннисистка за четыре матча проиграла лишь 15 геймов, а уроженка Москвы — и того меньше, всего 12. Елена при этом провела семь сетов, а не восемь, так как Анастасия Потапова, проиграв в четвертьфинале первую партию со счётом 1:6, предпочла сняться.

«Непривычно проводить на корте не так много часов в течение всей недели. Но я думаю, что это хорошо для меня, потому что я могу быть свежей. На предыдущей неделе у меня не было достаточно времени. Я снова болела. Поэтому, думаю, самое главное для меня — продолжать играть матчи», — приводит слова Рыбакиной, сказанные перед финалом, пресс-служба WTA.

Соболенко же в преддверии матча радовалась, что ей удалось отлично поработать на предсезонке. "Прошлый год был невероятным для меня. Думаю, у меня было достаточно времени, чтобы восстановить силы, немного отдохнуть. Отличная предсезонка, достаточно времени без турниров. Сейчас я готова к работе и полна сил.

Финал? Мы обе очень хорошо подаём, играем в очень агрессивный теннис. Мы обе оказываем друг на друга сильное давление. Думаю, именно поэтому наши матчи получаются очень, очень хорошими", — приводит слова Арины, сказанные перед матчем, пресс-служба WTA.

А ещё белоруска признавалась, что любит играть с Рыбакиной. «Люблю играть с Еленой — наши матчи всегда получаются высокого уровня. Обычно людям они нравятся (смеётся). Надеюсь, будет классная битва. Очень жду этого матча. Надеюсь, смогу выиграть первый титул в Брисбене», — говорила Соболенко на корте после победы в полуфинале.

Счёт личных встреч в официальных матчах был 5−2 в пользу Соболенко, плюс они ещё обменялись победами в последних двух сезонах Мировой теннисной лиги. При этом в 2023 году соперницы сыграли на четырёх официальных турнирах: Арина взяла верх в финале Australian Open и на групповой стадии Итогового чемпионата WTA, а Елена победила в финале Индиан-Уэллса и в четвертьфинале Пекина.

По опыту игры в решающих матчах преимущество также было на стороне Соболенко. Для белоруски финал Брисбена стал 25-м на уровне WTA. Из предыдущих 24 титульных поединков Арина выиграла 13. Рыбакина же подходила к отчётной игре со статистикой 5−9 в финальных матчах.

Первый сет принёс результат, которого не ожидал, наверное, никто: одна из теннисисток навесила сопернице «баранку»! Рыбакина превосходила Соболенко буквально во всём, и на то, чтобы выиграть партию со счётом 6:0, ей понадобилось всего 25 минут. Елена хорошо подавала, хотя эйсов у неё было всего два, столько же, сколько и у Арины, и отлично действовала на задней линии. Белоруска же, пытаясь играть агрессивно, регулярно ошибалась, собрав целых 10 невынужденных (против всего одной у соперницы). В трёх своих геймах Рыбакина ни разу не подпустила Соболенко к брейк-пойнтам, хотя в пятом гейме было 0:30 на подаче Елены. А шестой гейм Арина отдала с 40:15 на своей подаче — соперница использовала первый же сетбол.

В начале второй партии общая картина не изменилась. Рыбакина забрала свою подачу, а затем добилась брейка и повела 2:0. В третьем гейме Елена вдруг стала часто ошибаться, пробивая в сетку, и Соболенко не в последнюю очередь за счёт этого сделала обратный брейк. После этого Арина взяла медицинский перерыв, во время которого ей массировали левое бедро.

Но пауза не помогла Соболенко вернуться в борьбу. В четвёртом гейме Рыбакина вцепилась в чужую подачу, отыграла три геймбола и оформила второй брейк — 3:1. После этого довести дело до победы было уже делом техники. При 5:3 уроженка Москвы подавала на титул и реализовала первый же матчбол — 6:0, 6:3 всего за 1 час 10 минут.

Вот так Рыбакина завоевала свой первый титул в сезоне-2024 и шестой в карьере. В рейтинге WTA она вернётся на третью строчку. Соболенко останется второй, уступая лишь Иге Свёнтек.

На следующей неделе в Австралии пройдут сразу два турнира WTA: «пятисотник» в Аделаиде и состязание категорией ниже в Хобарте. Особенно интересной обещает быть Аделаида, ведь там выступят Людмила Самсонова, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметов и Екатерина Александрова, а также Анастасия Павлюченкова и Анна Калинская, пробившиеся через квалификацию.

А в Хобарте выступит Анна Блинкова. Эти турниры пройдут с 8 по 13 января.